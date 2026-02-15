Telegram в белом списке, когда заблокируют, Боярский: новости 15 февраля

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Telegram никогда не включат в белый список сервисов в России. В чем главная проблема мессенджера, когда заблокируют Telegram, почему так важен мессенджер MAX, какие последние новости о замедлении известны 15 февраля?

В чем причины замедления Telegram, что требуют от мессенджера

Главной причиной конфликта с Telegram Сергей Боярский назвал невыполнение требований законодательства РФ. Главным здесь является закон о «приземлении» иностранных платформ.

«В VII созыве [Госдумы] мы надеялись, что Google и все-все-все откроют здесь полномочные представительства. Это нужно не только для общения с регуляторами, такими как Роскомнадзор, но и с гражданами, с пользователями этих платформ. Их же тысячи, миллионы. Они должны иметь возможность пожаловаться друг на друга или на некорректную работу, спам, скам и так далее. Это не было сделано, и явно намеренно. Почему-то нам кажется, что интернет — это какая-то часть жизни, где не работают законы. Это не так. И во всем мире это давно уже не так», — объявил Боярский.

Контакт с руководством Telegram существует, однако действия платформы не удовлетворяют РКН.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Контакт существует, в отличие от WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), которые вообще никак не реагировали ни разу ни на одно письмо, ни на одни претензии. Но, условно говоря, из 100 материалов, которые они просят удалить, какая-то часть удаляется, какая-то не удаляется. Для меня это очень странно. В принципе, я не понимаю, честно вам скажу, что им, Telegram, мешает сделать еще несколько шагов вперед, чтобы отношения эти выстроить таким образом, чтобы претензии снять», — заявил глава IT-комитета в интервью СМИ.

По словам Сергея Боярского, требования РКН к Telegram «простые, элементарные»: локализовать данные пользователей на территории Российской Федерации, удалять запрещенную информацию (экстремизм, терроризм) и сотрудничать с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений (например, по теракту в «Крокусе»).

Можно ли избежать блокировки Telegram в России

Источники СМИ неоднократно сообщали о возможной окончательной блокировке Telegram в России осенью 2026 года. Боярский заверил, что власти не стремятся заблокировать мессенджер.

«Мы даем возможность Telegram выполнить условия российского законодательства. Такая возможность у них была, есть и останется», — подчеркнул он.

При этом Telegram никогда не будет в белом списке Роскомнадзора, отметил Боярский. Это относится ко всем иностранным платформам. Депутат признал, что мессенджер активно используется в России — например, многие жители Белгорода получают предупреждения об обстрелах ВСУ в Telegram.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Я просто понять не могу, как мы можем доверить иностранным сетям предупреждать наших граждан о ракетной опасности. Это странно», — заявил Боярский.

Почему мессенджер MAX важен для России, откуда там появились мошенники

Боярский признал, что национальный мессенджер MAX продвигался в России очень настойчиво. Он назвал это «перегибами в каких-то отношениях на местах». При этом MAX депутат назвал чрезвычайно важным для РФ.

«Как правильно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, это последний кирпич фундамента нашего цифрового суверенитета. Теперь мы, наряду с США и Китаем, третья цифровая сверхдержава. У нас было все, кроме мессенджера. Мессенджер появился», — объявил Боярский.

По словам Боярского, MAX «очень молодой» и ему предстоит еще долгое развитие. Сам он полностью удалил Telegram и перешел в национальный мессенджер, и теперь у него там «все чаты — и дружеские, и рабочие».

«Все в МАХ!» — объявил Боярский.

Впрочем, у многих MAX еще нет.

«И коллеги не все есть, и многих депутатов там еще нет, и чиновников многих нет. Пишу им СМС (что делать?), звоню по сотовой связи. Они мне говорят: „Мы тебе в „телегу“ документ направим“. Я говорю: „У меня нет ее“. „Как так?“ — „Ну вот так“», — рассказал депутат.

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Депутат признал, что зафиксированы случаи, когда мошенники звонят россиянам в MAX. По его словам, это не так опасно, как с иностранными платформами.

«К сожалению, кто-то стал дроппером, это уголовно наказуемое деяние, и сдал в аренду свой аккаунт в MAX. Но он будет найден, скорее всего, потому что аккаунт привязан к его „Госуслугам“. А если вы сдадите свой аккаунт в WhatsApp запрещенном или в Telegram, то никаких концов у правоохранителей не будет. Мы видели отчет MAX, сколько было предотвращено мошенничеств за январь, это тысячи случаев», — утверждает Боярский.

Глава IT-комитета Госдумы назвал ключевыми антифрод-законы, которые приняты в России: ограничение виртуальных телефонных станций, числа банковских и сим-карт на человека.

