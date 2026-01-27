Telegram заблокируют к сентябрю? Что сказали в Госдуме, Роскомнадзор

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин объяснил свои слова о том, что мессенджер Telegram заблокируют в России к сентябрю 2026 года. Что он сказал, какова позиция Роскомнадзора?

Заблокируют ли Telegram в России к сентябрю 2026 года

Как писали СМИ, ранее Делягин заявил, что Telegram полностью заблокируют по такой же схеме, как видеохостинг YouTube, к сентябрю этого года.

«Закрытие Telegram я ожидаю по схеме YouTube примерно к выборам (в сентябре 2026 года. — NEWS.ru). Но часть аудитории все равно останется, это мы видим на примере Instagram (деятельность в РФ запрещена), там осталась примерно половина аудитории», — рассказал депутат.

По его словам, важной платформой, в том числе для бизнеса, станет мессенджер MAX, который сейчас активно развивается. На этом фоне предпринимателям придется «искать выход между струйками», адаптироваться к меняющимся условиям и занимать те ниши, которые позволят сохранить прежний уровень жизни, заключил Делягин.

Позже он уточнил свои слова, отметив, что это лишь его предположение, а не инсайд.

«Как я неизменно указывал во всех своих выступлениях, это мое предположение, а не факт и не инсайд. Я не разглашаю чужие секреты, даже если они мне не нравятся», — пояснил Делягин.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский заявил, что спекуляции о возможной блокировке Telegram в России не имеют смысла.

«Использовать животрепещущую тему для повышения цитируемости сомнительно. Реальные планы может озвучивать только регулятор, который обладает всеми полномочиями, и это Роскомнадзор», — подчеркнул Боярский.

О том же NEWS.ru сказал и заместитель Боярского Олег Матвейчев.

«В Госдуме блокировка мессенджеров не обсуждается. Вообще у нас выносят на обсуждение вопросы, связанные с законодательной деятельностью, с поправками и так далее. А все, что касается всевозможных блокировок и тому подобного, — это вопросы правоприменения, которые решает Роскомнадзор», — пояснил Матвейчев.

Будут ли блокировать Telegram в России, что известно 27 января

Ранее в январе вице-спикер Госдумы Владислав Даванков сообщил, что «пора защитить Telegram» от вероятной блокировки. По его словам, в ситуации с Telegram «нужно действовать на опережение», чтобы мессенджер не заблокировали так же, как Roblox, Discord и другие платформы.

«Первое: мы запустили приложение, где каждый может поставить свою подпись против блокировки Telegram. Это покажет, как много граждан России хотят пользоваться мессенджером. Тогда не получится сказать, что эта блокировка — „в интересах людей“», — предложил вице-спикер Госдумы.

Также Даванков призвал россиян подписать открытое письмо к Павлу Дурову с призывом открыть представительство Telegram в России. При этом парламентарий не уточнил, известно ли ему о планах блокировки Telegram в стране в ближайшее время.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что полной блокировки Telegram в России не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Считаю, что Telegram достаточно эффективно взаимодействует с правительствами большинства стран мира, в том числе и с Россией. Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, можно не беспокоиться», — отметил Свинцов.

При этом заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин уточнил, что РКН продолжает вводить некоторые ограничения против Telegram.

«Telegram не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории РФ. В связи с этим с августа 2025 года поэтапно вводились ограничительные меры в отношении данного мессенджера: не проходят аудио- и видеозвонки, отчасти замедляется передача медиафайлов», — пояснил он.

В пресс-службе Роскомнадзора назвали информацию, представленную Шейкиным, «исчерпывающей». 16 января в РКН заявили NEWS.ru, что регулятор в настоящее время не применяет новых ограничительных мер в отношении Telegram.

Читайте также:

Рекордный снегопад сменится адским морозом до −25: прогноз погоды в Москве

Запретят ли в России соцсети для детей? Опыт Франции, мнения депутатов

Похоронят ли Ленина? Что будет с Мавзолеем, опрос россиян, мнение Путина