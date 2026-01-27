Запретят ли в России соцсети для детей? Опыт Франции, мнение депутатов

Национальное собрание Франции в первом чтении приняло законопроект, который запрещает детям младше 15 лет использовать социальные сети, пишет Franceinfo. Будет ли аналогичный закон в России, что говорили депутаты?

Почему во Франции хотят запретить соцсети для детей

Голосование прошло в ночь на вторник, 27 января. За принятие законопроекта проголосовали 116 депутатов.

Президент Франции Эммануэль Макрон попросил правительство ускорить процедуру принятия закона. По его словам, запрет необходимо ввести до начала следующего учебного года — 1 сентября 2026 года.

«Потому что мозги наших детей не продаются. Ни американским платформам, ни китайским телеканалам. Потому что их мечты не могут быть продиктованы алгоритмами», — написал он на своей странице в X.

В июне 2025 года Макрон сообщил о планах запретить детям использовать соцсети. Он пояснил, что они опасны для психического здоровья молодых людей, особенно в том возрасте, когда они более восприимчивы к давлению и контенту, содержащему сцены насилия.

В конце 2025 года правительство Франции подготовило законопроект, состоящий из двух частей. Второе предложение включает запрет на использование мобильных телефонов в средних школах.

Ранее парламент Австралии принял закон, запрещающий использование соцсетей детям младше 16 лет. Это первый в мире случай, когда такой запрет получил статус закона. Он обязал технологических гигантов принять меры, чтобы несовершеннолетние пользователи не имели доступа к платформам. За нарушение компаниям грозит штраф до 50 млн австралийских долларов ($32 млн, или почти 2,15 млрд рублей).

Эммануэль Макрон Фото: IMAGO/L.Urman / Starface/imago-images.de/Global Look Press

Запретят ли соцсети для детей в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил NEWS.ru, что в 2026 году в России необходимо ввести возрастные ограничения на соцсети для безопасности детей. По его мнению, этот шаг будет способствовать поддержанию психического благополучия молодежи. Также он сослался на опыт Австралии.

«Почти во всех странах уже провели серьезные научные исследования о влиянии соцсетей на детей. Доказано, что погружение школьников в интернет ежедневно составляет от 6 до 12 часов. Это деструктивно влияет на неокрепшую психику, поэтому я надеюсь, что в России будет принят законопроект, аналогичный австралийскому. Я считаю, что Австралия абсолютно молодец, делает правильно», — высказался Свинцов.

Депутат добавил, что следует также запретить регистрацию в соцсетях до достижения 14 лет. С 14 до 18 лет регистрация может быть разрешена, однако платформы должны ограничивать время использования, считает Свинцов.

«В РФ должны сделать сим-карты, доступные подросткам с 14 лет. Оператор, понимая, что это сим-карта подростка, ограничивает доступ к любым платформам: например, один час утром до школы с 07:00 до 08:00 и час вечером, чтобы подросток мог что-то посмотреть, с кем-то пообщаться. Это обычная, нормальная практика. Китай пошел по такому принципу, он ограничил время пребывания детей в компьютерных играх. И многие ведущие страны также подхватили этот тренд», — рассказал парламентарий.

Андрей Свинцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый заместитель председателя того же комитета Госдумы Антон Горелкин в декабре 2025 года отметил, что в России сейчас введение запрета на соцсети для детей не прорабатывается.

«Коллегам, которые кивают в сторону далекой Австралии и предлагают ввести точно такие же ограничения у нас, рекомендую изучить вопрос внимательнее. Эффекты от вступившего в силу запрета на соцсети детям до 16 лет пока не поддаются однозначной оценке», — написал депутат.

Он пояснил, что власти Австралии рапортуют об успехах, однако все больше подростков выбирают цифровые платформы, которые не сотрудничают с властями, происходит массовая миграция детей в «неконтролируемые уголки интернета». Горелкин добавил, что в качестве альтернативы запретам должны выступить меры родительского контроля — в частности, норма о «детских сим-картах», которая позволит отслеживать трафик и ограничивать доступ к ресурсам.

«Я считаю такой подход намного более правильным, чем тотальный запрет на уровне всего государства. Никакие законодательные инициативы, подобные австралийским, в Госдуме сейчас не прорабатываются, и медийный шум вокруг заявлений отдельных коллег совершенно не оправдан», — резюмировал Горелкин.

