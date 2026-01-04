«Огребете»: Белый дом представил Трампа на нецензурном постере Белый дом опубликовал пост с Трампом и нецензурным выражением

Белый дом опубликовал в социальной сети Х черно-белое фото президента США ДональдаТрампа со сленговым выражением FAFO. Русскоязычная расшифровка известного мема может звучать как «Будешь выделываться — огребешь».

Никаких игр. Будешь выделываться, огребешь, — говорится в публикации на официальной странице администрации Трампа.

Ранее в субботу, 3 января, глава МИД России Сергей Лавров провел разговор с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. Стороны высказались в пользу недопущения дальнейшей эскалации и нахождения выхода из положения путем диалога и подтвердили взаимное стремление развивать и укреплять всестороннее стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой.

До этого Трамп заявил, что не ожидает каких-либо трудностей во взаимоотношениях с Россией после американской военной операции в Венесуэле. По его словам, нефть другим странам теперь будут продавать Соединенные Штаты.

Также Трамп подтвердил свои предупреждения в адрес главы Колумбии Густаво Петро в связи с операцией в Венесуэле. После задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро американский лидер заявил, что его коллеге из Боготы следует быть более осторожным.