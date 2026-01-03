«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны Трамп посоветовал Петро быть осторожнее после похищения Мадуро

Президент США Дональд Трамп подтвердил свои предупреждения в адрес главы Колумбии Густаво Петро в связи с операцией в Венесуэле. В ходе пресс-конференции в Мар-а-Лаго после задержания венесуэльского лидера Николаса Мадуро американский лидер заявил, что его коллеге из Боготы следует быть более осторожным.

Он производит кокаин. Они отправляют его в Соединенные Штаты. Так что ему действительно стоит быть осторожнее, — высказался американский лидер.

Ранее председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Дэн Кейн заявил, что американская армия наносила удары по противовоздушной обороне Венесуэлы в рамках силовой акции. Выступая на брифинге в Мар-а-Лаго, он объяснил, что эта мера была необходима для защиты и успешного десантирования подразделений спецназа, задачей которых являлось задержание Мадуро в Каракасе.

Кроме того, Трамп охарактеризовал военную акцию в Венесуэле как одну из наиболее впечатляющих демонстраций мощи американской армии. По его словам, проведенная атака на Каракас отличалась высокой эффективностью и ошеломляющим результатом.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.