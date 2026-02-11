«Я и мои дети»: президент Колумбии рассказал о покушении

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что на него и членов его семьи готовилась новая попытка покушения. Он отметил, что был вынужден изменить маршрут передвижения и меры безопасности, передает правительство страны в соцсети X.

Утром я не приземлился там, где должен был, потому что по вертолету собирались стрелять. Там находились и мои дети, — заявил Петро.

Он отметил, что угроза сохранялась несколько часов, из-за чего вертолет был направлен по альтернативному маршруту. Петро также отстранил одного из генералов полиции, указав на его «странные действия», которые могут быть связаны с незаконной деятельностью.

Ранее директор Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес Каррильо сообщил в прокуратуру о готовившемся покушении на президента Родриго Чавеса. По данным источников, спецслужбы начали проверку всех возможных участников, предположительно, в плане фигурировал наемный убийца.

До этого подросток из американского Висконсина признал вину в убийстве матери и отчима, которое, по версии следствия, было частью его плана по покушению на президента Дональда Трампа. Он несколько недель жил в доме с телами, затем уехал на машине родителей, забрав их документы, ценности и собаку. Юноше грозит пожизненное заключение с возможностью обсуждать УДО только после 20 лет по каждому пункту обвинения.