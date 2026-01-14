Разведка сообщила о покушении на президента южноамериканской страны Разведка Коста-Рики сообщила о готовящемся покушении на президента Чавеса

Директор Управления разведки и национальной безопасности Коста-Рики Хорхе Торрес Каррильо сообщил в прокуратуру о готовившемся покушении на президента Родриго Чавеса, передает телеканал Repretel. По данным источников, спецслужбы начали проверку всех возможных участников. Подробности плана не раскрываются.

В предполагаемом плане фигурировал наемный убийца. Это подняло тревогу у сил безопасности и заставило их немедленно задействовать все необходимые протоколы, — сказано в материале.

Источники утверждают, что силовики получили информацию о группе людей, которая обсуждала организацию нападения на Чавеса. Президент, как они утверждают, узнал о расследовании, однако пока не комментирует сведения.

Ранее подросток из американского Висконсина признал вину в убийстве матери и отчима, которое, по версии следствия, было частью его плана по покушению на президента Дональда Трампа. Он несколько недель жил в доме с телами, затем уехал на машине родителей, забрав их документы, ценности и собаку. Юноше грозит пожизненное заключение с возможностью обсуждать УДО только после 20 лет по каждому пункту обвинения.