Косенко и Боня объяснили совместный отдых в Коста-Рике Боня и Косенко опровергли слухи о романе после совместного отдыха в Коста-Рике

Блогеры Сергей Косенко и Виктория Боня опровергли слухи о романе после совместного отдыха в Коста-Рике. В обращении, опубликованном на их аккаунтах в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) они заявили, что дружат более двух лет и живут на вилле в разных спальнях, а поездка была нужна предпринимателю для перезагрузки после расставания.

Мы живем на вилле, но в разных спальнях. <…> Это вилла моих друзей, — объяснил Косенко.

Телеведущая отметила, что Коста-Рика — это пространство для внутренних трансформаций, где природа и серфинг помогают переживать сложные периоды. Она удивилась, что публика сразу увидела в их отдыхе роман, подчеркнув, что это нормально — поддержать друга в трудную минуту. Косенко добавил, что после жизни в Дубае он воспользовался приглашением подруги и эта поездка стала для него лучшим вариантом.

Ранее Боня также рассказала, что едва не утонула в Коста-Рике, где встретила Новый год. По словам модели, ее вытащил из воды серфер. Звезда поблагодарила молодого человека за спасение.