Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:39

Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас

Трамп назвал операцию в Венесуэле исторической демонстрацией мощи США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Операция в Венесуэле стала одним из самых впечатляющих примеров американской военной мощи в истории, заявил президент США Дональд Трамп. В ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго он назвал атаку на Каракас эффективной и ошеломляющей.

Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес будут судить. Причем процесс пройдет на американской территории.

Кроме того, глава Белого дома сообщил о готовности Вашингтона к более масштабной военной акции в Венесуэле, отметив, что планировавшийся второй этап вмешательства предполагал большую мощь. При этом американский лидер выразил уверенность, что подобные действия в настоящее время не станут необходимыми.

Также президент США отметил отсутствие потерь среди американских военных в результате силовой акции в Венесуэле. Глава государства признал, что ряд военнослужащих получили ранения, но охарактеризовал такие итоги операции как выдающиеся.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
атаки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.