Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас

Операция в Венесуэле стала одним из самых впечатляющих примеров американской военной мощи в истории, заявил президент США Дональд Трамп. В ходе пресс-конференции в резиденции Мар-а-Лаго он назвал атаку на Каракас эффективной и ошеломляющей.

Это было одно из самых ошеломляющих, эффективных и впечатляющих проявлений американской военной мощи и компетентности в американской истории, — сказал президент США.

Ранее Трамп заявил, что венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес будут судить. Причем процесс пройдет на американской территории.

Кроме того, глава Белого дома сообщил о готовности Вашингтона к более масштабной военной акции в Венесуэле, отметив, что планировавшийся второй этап вмешательства предполагал большую мощь. При этом американский лидер выразил уверенность, что подобные действия в настоящее время не станут необходимыми.

Также президент США отметил отсутствие потерь среди американских военных в результате силовой акции в Венесуэле. Глава государства признал, что ряд военнослужащих получили ранения, но охарактеризовал такие итоги операции как выдающиеся.