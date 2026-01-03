Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:22

Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США

Трамп: Мадуро и его жену будут судить на американской земле

Фото: Official White House/Daniel Torok
Венесуэльский лидер Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес будут преданы американскому суду, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом глава Белого дома высказался на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида, которую транслировал Белый дом.

Мадуро и его жена вскоре встретятся с американским правосудием во всей его мощи и предстанут перед судом на американской земле, — сказал Трамп.

Ранее генеральный прокурор США Пэм Бонди заявила о выдвижении официальных обвинений против президента Венесуэлы и его жены. По ее словам, им инкриминируются тяжкие преступления, включая наркотерроризм, контрабанду запрещенных веществ и незаконное владение оружием. Предполагается, что задержанные в рамках специальной операции фигуранты дела предстанут перед американским судом.

Кроме того, министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что военная акция Соединенных Штатов в Венесуэле, в результате которой был задержан Мадуро, нарушает установленные международно-правовые нормы. Глава французской дипломатии также предупредил, что подобные силовые действия способны создать серьезные угрозы глобальной безопасности.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
Николас Мадуро
суды
