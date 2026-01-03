Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
03 января 2026 в 20:09

«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле

Трамп заявил о готовности к более мощной фазе операции в Венесуэле

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/Admedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США готовы к более масштабной военной операции в Венесуэле, которая должна была стать более мощной, заявил американский лидер Дональд Трамп. Тем не менее, по мнению президента, подобные меры уже не понадобятся, передает Белый дом.

Когда мы все это начали, мы были готовы ко второй волне. Мы готовы были совершить вторую атаку. Мы думали, что, возможно, она понадобится. Теперь мы считаем, что нет. Первая атака была настолько успешной, наверное, нам вторую атаку совершать не надо будет. Но мы подготовили вторую, более мощную атаку, намного более мощную, — сказал глава Белого дома.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что действия США в Венесуэле нанесли значительный ущерб доверию к международному праву. По словам главы словацкой дипломатии, применение военной силы без разрешения Совета Безопасности ОНН подрывает фундаментальные послевоенные мировые принципы.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о безусловной важности строгого следования принципам Устава ООН и нормам международного права. Отвечая на действия американской армии в Венесуэле, глава правительства призвал к ответственному поведению и снижению напряженности, уточнив, что испанские дипломатические миссии в стране продолжают функционировать.

США
Венесуэла
Дональд Трамп
Каракас
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Стоит быть осторожнее»: Трамп сделал предупреждение главе еще одной страны
Трамп раскрыл, что станет с нефтяными активами в Венесуэле
Трамп объяснил смысл операции в Венесуэле
Трамп обвинил Мадуро в торговле наркотиками
Американский генерал раскрыл, как спецназу удалось похитить Мадуро
Раскрыты масштабы авиационной операции США в Венесуэле
На подлете к Москве сбили еще шесть БПЛА
Трамп раскрыл, чего он хочет в Западном полушарии
Трамп дал оценку действиям армии США, атаковавшей Каракас
Силы ПВО отразили атаку трех дронов ВСУ на российский регион
Министр экологии Татарстана Шадриков внезапно покинул пост
В Карибском море заметили американские авианосцы
В Совфеде раскрыли, почему США атаковали Венесуэлу
Трамп раскрыл, что ждет Мадуро в США
«Счет идет на десятки»: жуткое ДТП с автобусом под Тулой. Жертвы, дети?
«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле
Зеленский предложил новые кадровые перестановки на Украине
Трамп раскрыл, где спецназ захватил Мадуро
Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России
Россия расчехляет «Орешник», Нагиева призвали быть скромнее: что дальше
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда
Общество

Ленивый завтрак с яйцами: два ингредиента и 10 минут на кухне — и вы сыты до обеда

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц
Общество

Куриные трубочки вкуснее надоевших котлет — нежная начинка из вареных яиц

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.