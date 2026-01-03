«Вторая, более мощная атака»: Трамп сделал грозное заявление по Венесуэле Трамп заявил о готовности к более мощной фазе операции в Венесуэле

США готовы к более масштабной военной операции в Венесуэле, которая должна была стать более мощной, заявил американский лидер Дональд Трамп. Тем не менее, по мнению президента, подобные меры уже не понадобятся, передает Белый дом.

Когда мы все это начали, мы были готовы ко второй волне. Мы готовы были совершить вторую атаку. Мы думали, что, возможно, она понадобится. Теперь мы считаем, что нет. Первая атака была настолько успешной, наверное, нам вторую атаку совершать не надо будет. Но мы подготовили вторую, более мощную атаку, намного более мощную, — сказал глава Белого дома.

Ранее министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что действия США в Венесуэле нанесли значительный ущерб доверию к международному праву. По словам главы словацкой дипломатии, применение военной силы без разрешения Совета Безопасности ОНН подрывает фундаментальные послевоенные мировые принципы.

Кроме того, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о безусловной важности строгого следования принципам Устава ООН и нормам международного права. Отвечая на действия американской армии в Венесуэле, глава правительства призвал к ответственному поведению и снижению напряженности, уточнив, что испанские дипломатические миссии в стране продолжают функционировать.