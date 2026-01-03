Атака США на Венесуэлу
В МИД Словакии набросились на США из-за атаки на Каракас

МИД Словакии: операция США в Венесуэле ударила по международному праву

Военная акция Соединенных Штатов в Венесуэле нанесла серьезный удар по авторитету международного права, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в социальной сети Х. По его мнению, любые военные действия без санкции Совета Безопасности ООН демонстрируют глубокую эрозию мировых норм, установленных после Второй мировой войны.

Уважение к международному праву и Уставу ООН значительно подорвано. Любые военные действия вне мандата Совбеза ООН подтверждают, что я часто подчеркиваю в дискуссиях с нашими партнерами, а именно глубокую эрозию международных правил, установленных при создании ООН после Второй мировой войны, — говорится в заявлении.

Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес призвал к строгому выполнению норм международного права и принципов Устава ООН. Он также указал на важность снижения напряженности и ответственных действий, добавив, что посольство и консульства королевства в этой стране работают в штатном режиме.

Кроме того, глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас отметил безмолвие руководителя европейской дипломатии Каи Каллас после американских авиаударов по Каракасу. Сенатор с иронией поинтересовался, не упустил ли он из виду важную информацию, ведь Венесуэла не наносила ударов по резиденции президента США и не осуществляла террористических актов на американской земле.

