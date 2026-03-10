Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта

Православные верующие обращаются к святителю Тарасию прежде всего с молитвами об исцелении от болезней и защите от лихорадки и простуд, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, Русская православная церковь чтит память этого святого 10 марта.

10 марта РПЦ чтит память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, известного в народе как Тарасий Бессонный или Тарас-Кумашник. Он происходил из знатного рода, получил блестящее образование и сделал стремительную карьеру при дворе, став сенатором. Когда империю охватила ересь иконоборчества, а церковь нуждалась в твердом пастыре, Тарасий согласился занять патриарший престол. Святому молятся для исцеления от болезней, особенно от лихорадки и простудных заболеваний. Также к нему обращаются с молитвами о здравии, — пояснил Иванов.

Он добавил, что в православных традициях к Тарасию обращаются не только с просьбами о здравии, но и о помощи в делах милосердия. По его словам, верующие также просят святого о мудрости в принятии решений, защите от несправедливых обвинений и поддержке в трудных жизненных обстоятельствах.

К святителю Тарасию молятся о помощи в делах милосердия и даровании щедрого сердца. Сам он всю жизнь помогал нуждающимся, и существует благочестивая традиция именно в этот день особенно заботиться о бедных. Пример святителя учит нас мужеству в отстаивании веры. Также святому молятся об укреплении духа и мужества в отстаивании правды, о защите от неправедных обвинений, о мудрости в управлении. К нему обращаются за дарованием сил для молитвенного подвига и добрых дел, для защиты от уныния и бессонницы, — резюмировал Иванов.

