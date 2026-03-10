Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:22

Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта

Депутат Иванов: святителю Тарасию молятся об исцелении от болезней

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Православные верующие обращаются к святителю Тарасию прежде всего с молитвами об исцелении от болезней и защите от лихорадки и простуд, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, Русская православная церковь чтит память этого святого 10 марта.

10 марта РПЦ чтит память святителя Тарасия, патриарха Константинопольского, известного в народе как Тарасий Бессонный или Тарас-Кумашник. Он происходил из знатного рода, получил блестящее образование и сделал стремительную карьеру при дворе, став сенатором. Когда империю охватила ересь иконоборчества, а церковь нуждалась в твердом пастыре, Тарасий согласился занять патриарший престол. Святому молятся для исцеления от болезней, особенно от лихорадки и простудных заболеваний. Также к нему обращаются с молитвами о здравии, — пояснил Иванов.

Он добавил, что в православных традициях к Тарасию обращаются не только с просьбами о здравии, но и о помощи в делах милосердия. По его словам, верующие также просят святого о мудрости в принятии решений, защите от несправедливых обвинений и поддержке в трудных жизненных обстоятельствах.

К святителю Тарасию молятся о помощи в делах милосердия и даровании щедрого сердца. Сам он всю жизнь помогал нуждающимся, и существует благочестивая традиция именно в этот день особенно заботиться о бедных. Пример святителя учит нас мужеству в отстаивании веры. Также святому молятся об укреплении духа и мужества в отстаивании правды, о защите от неправедных обвинений, о мудрости в управлении. К нему обращаются за дарованием сил для молитвенного подвига и добрых дел, для защиты от уныния и бессонницы, — резюмировал Иванов.

Ранее настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий) заявил, что беременным и кормящим, а также людям с хроническими заболеваниями не нужно держать пост. Он отметил, что помимо питания необходимо уделять внимание и духовной жизни.

православные
РПЦ
святые
верующие
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.