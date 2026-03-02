8 марта — день памяти Матроны Московской: традиции и запреты праздника

В православии существуют богатые традиции почитания множества святых, среди которых особое место занимают отдельные люди, получившие особую любовь народа. Одной из таких фигур является святая блаженная Матрона Московская. Слава о ней еще при жизни вышла за пределы столицы. Сегодня, спустя более полувека с момента ее смерти, десятки тысяч верующих приезжают на место ее упокоения, чтобы совершить поклон реликварию с останками старицы и обратиться с молитвой об исцелении, за советом и помощью. В 2026 году верующие, как обычно, отметят день памяти Матроны Московской 8 марта. Расскажем, почему именно эта дата считается днем Матроны Московской, что требуется сделать уже в ближайшее воскресенье и о чем православные возносят молитвы матушке.

Чем прославилась блаженная Матрона

В 1881 году в многодетной семье Дмитрия Никонова появилась на свет еще одна девочка. Хотя крестьяне жили очень бедно и в доме не всегда хватало еды, мать не решилась отдать ребенка в приют, несмотря на то, что малышка с рождения была слепой. Считается, что так произошло от того, что в конце беременности богобоязненная женщина увидела сон, в котором ее девочка предстала большой белой птицей. Она посчитала это знаком чуда и решила, что семья любой ценой сможет прокормить еще одного ребенка. С самого детства сверстники дразнили Матрону из-за ее слепоты, однако девочка не озлобилась. Она прилежно посещала храм, молилась, отличалась добротой ко всем односельчанам, а чуть позже оказалось, что ребенок видит и знает то, что недоступно обычным людям.

К восьми годам стало понятно, что малышка обладает даром предвидения и целительства. Узнав об этом, к дому семьи Матроны потянулись паломники, которые просили ребенка помочь им в тех или иных бедах. Блаженная Матрона никогда не брала денег с просителей, но люди сами благодарили целительницу и ее семью за помощь, принося продукты и другие необходимые в хозяйстве вещи. Когда девочка была подростком, в довершение к слепоте у нее отнялись ноги. Однако благодаря своему дару она всегда получала помощь от людей и не жила за чужой счет.

После становления власти Советов старшие братья Матроны примкнули к новой власти, и над всей семьей нависла опасность из-за того, что в доме жила верующая, к которой на поклон приходили паломники. Чтобы спасти родителей от возможных репрессий со стороны большевиков, Матрона приняла решение уехать из дома в Москву.

Часовня Матроны Московской в селе Паданы Медвежьегорского района Республики Карелия Фото: Илья Тимин/РИА Новости

В столице блаженная долго скиталась по чужим домам, ее преследовали власти, однако ареста Матроне удавалось избежать благодаря своему дару предвидения. Ближе к концу жизни Матроне давали стол и кров те, кто верил в ее чудодейственную силу, кого блаженная спасла или кому помогла. Славу о целительнице в короткие сроки разнесли не только по Москве, но и по всей стране, к блаженной за помощью шли и ехали люди со всех концов Союза. Кому-то необходимо было исцеление, другим матушка Матрона давала совет, третьи просили ее о помощи, но получали указание обратиться с молитвой к Богу. Блаженная не отказывала никому, по-прежнему не брала денег, но люди от всей души благодарили ее за помощь, а потому женщина не была нахлебницей для тех, у кого жила.

Считается, что после нападения фашистской Германии на Советский Союз Матрона даже встречалась с Иосифом Сталиным. Якобы матушка сообщила верховному главнокомандующему, что страна выстоит в тяжелой борьбе, и предсказала ему дату окончания Великой Отечественной войны. Кроме этого, матушка рассказывала, что незримо присутствовала на фронтах там, где защитникам страны больше всего была нужна помощь.

Матушка заранее предсказала дату, когда ее постигнет кончина. Верующая, которая ухаживала за Матроной в конце 1950-х годов, позже вспоминала, что незадолго до того, как покинуть этот мир, слепая просила передать всем, кто нуждается в ее поддержке: «Все, все приходите ко мне и рассказывайте как живой о своих скорбях, я буду вас видеть и слышать и помогать вам».

Матрона предвидела, что и она сама, и место ее захоронения на десятки лет будут забыты и заброшены и лишь спустя почти 50 лет после ее смерти, в конце ХХ века, люди вновь вспомнят о ней, будут просить о помощи и обязательно ее получат.

Дни памяти Матроны Московской по православному календарю

Блаженная старица почила 2 мая 1952 года. Этот день считается одним из нескольких, когда восточные христиане чтят память блаженной Матроны Московской. Другой датой поминовения считается 22 ноября, когда именины празднуют все девушки, носящие такое же, как у святой, имя.

8 марта — день памяти Матроны Московской: традиции и запреты праздника Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

А 13 лет назад в церковном календаре появился еще один день, когда православные стали чтить память блаженной старицы Матроны Московской. В 2013 году праздником стала считаться и дата обретения останков блаженной — так день Матроны Московской стали отмечать и 8 марта.

Стоит добавить, что московскую старицу Матрону причислили к лику местночтимых святых в годовщину ее смерти в 1999 году, а еще через пять лет церковники произвели общецерковную канонизацию московской святой.

Когда и где в 2026 году будет отмечаться день памяти Матроны Московской

Ближайший день памяти Матроны Московской восточные христиане отметят уже в это воскресенье, 8 марта. Службы пройдут во всех храмах России, но в Москве особо торжественные празднества ожидаются в Покровском монастыре, где хранится реликварий с останками Матроны, перенесенными сюда в конце 1990-х годов.

В храме отслужат торжественную службу, по традиции украсят место упокоения старицы белыми и желтыми хризантемами и розами. Считается, что именно эти цветы святая любила при жизни. Причем число цветов в букете всегда должно быть нечетным, будто для живой.

И, конечно, как и в другие дни года, поклониться старице придут тысячи верующих. Очередь к мощам Матроны здесь стоит всегда: как и в годы ее жизни, люди направляются к ней отовсюду.

После богослужения все желающие могут помолиться перед иконой матушки Матроны. Существует поверье, что если молитва искренняя и святая услышала твою просьбу, то можно увидеть, что на иконе матушка изображена с открытыми глазами.

Православные христиане всегда выбирают себе заступников среди святых, которым они возносят молитвы чаще, чем другим. Те, кто выбрал в покровители Матрону, молятся ей:

о здоровье своем и своих детей и близких;

о защите от недоброжелателей;

о помощи в учебе;

об успехе в работе;

об избавлении от пьянства и наркомании;

об удаче в житейских делах.

Однако Святая Матрона считается еще заступницей и покровительницей незамужних девушек, которые молятся ей об обретении суженого для создания счастливой семьи. И, конечно, чаще всего на поклон к мощам блаженной старицы приезжают молодые мужчины и женщины, которые молятся о даровании им малыша.

Если в этот день нет возможности посетить храм, то помолиться Матроне можно и перед домашним иконостасом. Читать молитвы можно любые, поскольку современники вспоминали, что матушка всегда читала самые простые и распространенные молитвы, которые известны каждому верующему. Ведь чтобы получить помощь, не обязательно строго соблюдать все каноны, нужно лишь быть искренним.

