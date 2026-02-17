Великий пост в 2026 году: питание, предписания и советы начинающим

Светлое Христово Воскресение, или Пасха, — наиболее значимый, торжественный и радостный церковный праздник. Ему предшествует многодневная подготовка — Великий пост. Это период духовного облагораживания, добродетельных поступков, а также воздержания в пище. Рассказываем, в чем суть Великого поста, сколько он длится и как правильно говеть.
Когда начинается Великий пост
Первый и главный вопрос, на который нужно ответить: когда начинается Великий пост? Его продолжительность составляет 48 дней, а дата начала рассчитывается относительно Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение празднуется 12 апреля. Следовательно, начало Великого поста приходится на 23 февраля.
Какого числа завершается Великий пост
Второй важный вопрос — какого числа заканчивается Великий пост. Говение завершается накануне Пасхи. В 2026 году Великий пост подойдет к концу 11 апреля.
Суть Великого поста
Мы разобрались, когда начинается и сколько длится Великий пост в 2026 году. Однако верующим, собирающимся поститься в первый раз, стоит знать и о смысле говения. Великий пост состоит из двух частей:
- Четыредесятница — 40 дней в память о многодневном искушении Христа в пустыне;
- Страстная неделя, она же Страстная седмица, — шесть дней в память о последних днях Иисуса Христа на земле.
Особняком стоят три христианских праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. О них мы еще скажем в дальнейшем.
Итак, Великий пост — это повод вспомнить события земной жизни Иисуса Христа, а также совершение религиозного подвига. Последнее касается не столько ограничений в пище, сколько самосовершенствования и духовного роста.
Изменение рациона во время поста имеет второстепенное значение. В первую очередь верующим предстоит совершить покаяние, очиститься от обид, злости и других грешных чувств, усердно молиться, присутствовать на богослужениях, заниматься саморазвитием. Это самое подходящее время, чтобы совершать добрые дела и научиться радоваться жизни, то есть восхвалять главное божье творение.
Что нужно сделать накануне Великого поста
Великий пост является самым строгим постом в году. Поэтому к началу говения стоит подойти со всей ответственностью. Накануне Великого поста необходимо пройти специальную подготовку.
В первую очередь верующим рекомендуется отказаться от любых мясных продуктов. Так организм сможет постепенно подготовиться к дальнейшим ограничениям. Однако нельзя допускать дефицита белка. В рацион стоит ввести яйца, рыбу, арахисовую пасту, бобовые и орехи (арахис и миндаль). А для микрофлоры кишечника будут особо полезны йогурты, творог, кефир.
За пару недель до Великого поста нужно потреблять больше овощей и фруктов. Во время Масленичной недели, предшествующей посту, рекомендуется печь блины с отрубями — источником клетчатки. Чтобы утолить чувство голода, можно устраивать частые перекусы из фруктов, орехов, соевых продуктов.
К посту нужно готовить не только тело, но и душу. Поэтому накануне заговенья, в Прощеное воскресенье, рекомендуется посетить богослужение, попросить прощения у близких, молиться и каяться.
Недели Великого поста
Каждая неделя поста имеет сакральное значение. Это время поминовения святых, обращения к истории христианства (например, к победе над иконоборчеством) и событиям из жизни Христа. Ниже приведено понедельное расписание Великого поста в 2026 году:
- 23 февраля — 1 марта — торжество православия, воспоминания об одолении иконоборчества;
- 2–8 марта — святителя Григория Паламы, завершение богословских споров о Боге и его связи с миром;
- 9–15 марта — крестопоклонная, время поддержания сил верующих;
- 16–22 марта — преподобного Иоанна Лествичника, поминовение святого, подающего верующим благой пример;
- 23–29 марта — преподобной Марии Египетской, время молитв о сохранении целомудрия, верности, семейного счастья;
- 30 марта — 5 апреля — неделя ваий, или Вербная, воспоминания о входе Христа в Иерусалим;
- 6–11 апреля — Страстная седмица, поминовение последних дней Христа на земле.
Что можно и нельзя есть в Великий пост
Вопрос, волнующий всех, кто готовится к заговенью: что нельзя есть в Великий пост. Церковь налагает запрет на мясо и молочные продукты, а также яйца. Исключено употребление рыбы и морепродуктов (исключение составляют церковные праздники, о которых мы скажем далее). Блюда с растительным маслом дозволены только в некоторые дни недели. Наконец во время поста лучше воздержаться от слишком жирных, соленых и пряных продуктов. Переедание даже разрешенными продуктами тоже под запретом.
Таким образом, рацион верующего составляют:
- крупы;
- овощи;
- фрукты и сухофрукты;
- бобы;
- мед;
- постная выпечка (приготовленная без использования молока и яиц);
- рыба и рыбная икра (три раза за весь пост);
- грибы;
- соевые продукты;
- растительное молоко;
- орехи.
Как уже было отмечено, подготовка к Христову Воскресению строже остальных православных постов. Начало Великого поста, или Чистый понедельник, 23 февраля, знаменуется полным воздержанием от пищи. В качестве послабления можно употреблять только черный хлеб.
За Чистым понедельником следует неделя строгих ограничений (24 февраля — 1 марта). В будни предписывается сухоедение. В выходные можно приготовить горячие блюда на растительном масле.
В период со второй по шестую неделю Великого поста (с 2 марта по 5 апреля) ограничения становятся менее строгими. В понедельник вместо голода предписывается сухоедение. Во вторник и четверг дозволены горячие блюда, приготовленные без масла. В остальные дни питание аналогично первой неделе.
Страстная седмица (6–11 апреля) — еще один период строгих ограничений. С понедельника по четверг предписывается сухоедение. В Страстную пятницу запрещено есть что-либо до выноса плащаницы, то есть до 15:00, остаток дня проводят на хлебе и воде. На следующий день, 11 апреля, можно есть горячие блюда без масла. На этом Великий пост в 2026 году подходит к концу.
На пост приходится три праздника. В эти дни верующим можно разнообразить рацион:
- 4 апреля, Лазарева суббота — разрешены блюда на растительном масле и рыбная икра;
- 5 апреля, Вербное воскресенье — дозволены пища на растительном масле и рыба;
- 7 апреля, Благовещение Пресвятой Богородицы — дозволены пища на растительном масле и рыба.
Итак, мы выяснили, как проходит Великий пост в России и других православных странах. Подобные запреты удается соблюсти далеко не всем. Поэтому возникает закономерный вопрос: можно ли ослабить ограничения в период говения? Поговорим об этом подробнее.
Можно ли сделать послабления во время Великого поста
Можно ли сделать Великий пост менее строгим? Конечно, ведь от верующего требуются праведные деяния и молитвы, а не ограничения в пище. Ежедневное меню имеет второстепенное значение и не должно отвлекать постящегося от духовной работы. Поэтому постное меню можно адаптировать под собственное состояние, получив на это благословение у духовника.
Поститься запрещено людям в возрасте и с различными хроническими заболеваниями (болезни ЖКТ, диабет и так далее), онкобольным, тем, кто восстанавливается после операции, а также беременным и детям. Не стоит ограничивать себя в пище и тем, кто страдает от острых инфекционных заболеваний.
Так что соблюдение пищевых запретов — не самая главная задача верующего. Если постящийся хочет укрепить тело и дух, но не может отказаться от мяса и молочных продуктов, стоит сосредоточиться на вредных привычках и зависимостях. Пост — подходящее время, чтобы бросить курить, меньше времени проводить в интернете, перестать сквернословить и так далее.
Великий пост: советы начинающим
Итак, резюмируя вышесказанное, стоит выделить основные советы начинающим, готовящимся к Великому посту:
- сконцентрируйтесь не на еде, а на духовной жизни;
- адаптируйте рацион под собственные потребности и состояние здоровья;
- чаще молитесь и посещайте богослужения;
- будьте добрее к ближним, наладьте отношения с окружающими;
- просите прощения и прощайте;
- совершайте добрые дела;
- избегайте увеселительных мероприятий;
- соблюдайте пост ради собственной души и прислушивайтесь к себе.
Итак, мы выяснили, когда начинается Великий пост в 2026 году и когда он подойдет к концу, составили перечень дозволенных и запрещенных продуктов. А главное, разобрались, каково значение поста, предшествующего главному церковному празднику.
