17 февраля 2026 в 17:47

Великий пост в 2026 году: питание, предписания и советы начинающим

Великий пост Великий пост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Светлое Христово Воскресение, или Пасха, — наиболее значимый, торжественный и радостный церковный праздник. Ему предшествует многодневная подготовка — Великий пост. Это период духовного облагораживания, добродетельных поступков, а также воздержания в пище. Рассказываем, в чем суть Великого поста, сколько он длится и как правильно говеть.

Когда начинается Великий пост

Первый и главный вопрос, на который нужно ответить: когда начинается Великий пост? Его продолжительность составляет 48 дней, а дата начала рассчитывается относительно Пасхи. В 2026 году Светлое Христово Воскресение празднуется 12 апреля. Следовательно, начало Великого поста приходится на 23 февраля.

Какого числа завершается Великий пост

Второй важный вопрос — какого числа заканчивается Великий пост. Говение завершается накануне Пасхи. В 2026 году Великий пост подойдет к концу 11 апреля.

Великий пост Великий пост Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суть Великого поста

Мы разобрались, когда начинается и сколько длится Великий пост в 2026 году. Однако верующим, собирающимся поститься в первый раз, стоит знать и о смысле говения. Великий пост состоит из двух частей:
  • Четыредесятница — 40 дней в память о многодневном искушении Христа в пустыне;
  • Страстная неделя, она же Страстная седмица, — шесть дней в память о последних днях Иисуса Христа на земле.

Особняком стоят три христианских праздника — Благовещение Пресвятой Богородицы, Лазарева суббота и Вербное воскресенье. О них мы еще скажем в дальнейшем.

Итак, Великий пост — это повод вспомнить события земной жизни Иисуса Христа, а также совершение религиозного подвига. Последнее касается не столько ограничений в пище, сколько самосовершенствования и духовного роста.

Изменение рациона во время поста имеет второстепенное значение. В первую очередь верующим предстоит совершить покаяние, очиститься от обид, злости и других грешных чувств, усердно молиться, присутствовать на богослужениях, заниматься саморазвитием. Это самое подходящее время, чтобы совершать добрые дела и научиться радоваться жизни, то есть восхвалять главное божье творение.

Что нужно сделать накануне Великого поста

Великий пост является самым строгим постом в году. Поэтому к началу говения стоит подойти со всей ответственностью. Накануне Великого поста необходимо пройти специальную подготовку.

В первую очередь верующим рекомендуется отказаться от любых мясных продуктов. Так организм сможет постепенно подготовиться к дальнейшим ограничениям. Однако нельзя допускать дефицита белка. В рацион стоит ввести яйца, рыбу, арахисовую пасту, бобовые и орехи (арахис и миндаль). А для микрофлоры кишечника будут особо полезны йогурты, творог, кефир.

За пару недель до Великого поста нужно потреблять больше овощей и фруктов. Во время Масленичной недели, предшествующей посту, рекомендуется печь блины с отрубями — источником клетчатки. Чтобы утолить чувство голода, можно устраивать частые перекусы из фруктов, орехов, соевых продуктов.

К посту нужно готовить не только тело, но и душу. Поэтому накануне заговенья, в Прощеное воскресенье, рекомендуется посетить богослужение, попросить прощения у близких, молиться и каяться.

Великий пост в 2026 году Великий пост в 2026 году Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Недели Великого поста

Каждая неделя поста имеет сакральное значение. Это время поминовения святых, обращения к истории христианства (например, к победе над иконоборчеством) и событиям из жизни Христа. Ниже приведено понедельное расписание Великого поста в 2026 году:

  • 23 февраля — 1 марта — торжество православия, воспоминания об одолении иконоборчества;
  • 2–8 марта — святителя Григория Паламы, завершение богословских споров о Боге и его связи с миром;
  • 9–15 марта — крестопоклонная, время поддержания сил верующих;
  • 16–22 марта — преподобного Иоанна Лествичника, поминовение святого, подающего верующим благой пример;
  • 23–29 марта — преподобной Марии Египетской, время молитв о сохранении целомудрия, верности, семейного счастья;
  • 30 марта — 5 апреля — неделя ваий, или Вербная, воспоминания о входе Христа в Иерусалим;
  • 6–11 апреля — Страстная седмица, поминовение последних дней Христа на земле.

Что можно и нельзя есть в Великий пост

Вопрос, волнующий всех, кто готовится к заговенью: что нельзя есть в Великий пост. Церковь налагает запрет на мясо и молочные продукты, а также яйца. Исключено употребление рыбы и морепродуктов (исключение составляют церковные праздники, о которых мы скажем далее). Блюда с растительным маслом дозволены только в некоторые дни недели. Наконец во время поста лучше воздержаться от слишком жирных, соленых и пряных продуктов. Переедание даже разрешенными продуктами тоже под запретом.

Что нельзя есть в Великий пост Что нельзя есть в Великий пост Фото: Shutterstock/FOTODOM

Таким образом, рацион верующего составляют:

  • крупы;
  • овощи;
  • фрукты и сухофрукты;
  • бобы;
  • мед;
  • постная выпечка (приготовленная без использования молока и яиц);
  • рыба и рыбная икра (три раза за весь пост);
  • грибы;
  • соевые продукты;
  • растительное молоко;
  • орехи.

Как уже было отмечено, подготовка к Христову Воскресению строже остальных православных постов. Начало Великого поста, или Чистый понедельник, 23 февраля, знаменуется полным воздержанием от пищи. В качестве послабления можно употреблять только черный хлеб.
За Чистым понедельником следует неделя строгих ограничений (24 февраля — 1 марта). В будни предписывается сухоедение. В выходные можно приготовить горячие блюда на растительном масле.

В период со второй по шестую неделю Великого поста (с 2 марта по 5 апреля) ограничения становятся менее строгими. В понедельник вместо голода предписывается сухоедение. Во вторник и четверг дозволены горячие блюда, приготовленные без масла. В остальные дни питание аналогично первой неделе.

Страстная седмица (6–11 апреля) — еще один период строгих ограничений. С понедельника по четверг предписывается сухоедение. В Страстную пятницу запрещено есть что-либо до выноса плащаницы, то есть до 15:00, остаток дня проводят на хлебе и воде. На следующий день, 11 апреля, можно есть горячие блюда без масла. На этом Великий пост в 2026 году подходит к концу.

На пост приходится три праздника. В эти дни верующим можно разнообразить рацион:

  • 4 апреля, Лазарева суббота — разрешены блюда на растительном масле и рыбная икра;
  • 5 апреля, Вербное воскресенье — дозволены пища на растительном масле и рыба;
  • 7 апреля, Благовещение Пресвятой Богородицы — дозволены пища на растительном масле и рыба.

Когда начинается Великий пост в 2026 году Когда начинается Великий пост в 2026 году Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Итак, мы выяснили, как проходит Великий пост в России и других православных странах. Подобные запреты удается соблюсти далеко не всем. Поэтому возникает закономерный вопрос: можно ли ослабить ограничения в период говения? Поговорим об этом подробнее.

Можно ли сделать послабления во время Великого поста

Можно ли сделать Великий пост менее строгим? Конечно, ведь от верующего требуются праведные деяния и молитвы, а не ограничения в пище. Ежедневное меню имеет второстепенное значение и не должно отвлекать постящегося от духовной работы. Поэтому постное меню можно адаптировать под собственное состояние, получив на это благословение у духовника.

Поститься запрещено людям в возрасте и с различными хроническими заболеваниями (болезни ЖКТ, диабет и так далее), онкобольным, тем, кто восстанавливается после операции, а также беременным и детям. Не стоит ограничивать себя в пище и тем, кто страдает от острых инфекционных заболеваний.

Так что соблюдение пищевых запретов — не самая главная задача верующего. Если постящийся хочет укрепить тело и дух, но не может отказаться от мяса и молочных продуктов, стоит сосредоточиться на вредных привычках и зависимостях. Пост — подходящее время, чтобы бросить курить, меньше времени проводить в интернете, перестать сквернословить и так далее.

Великий пост в России Великий пост в России Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Великий пост: советы начинающим

Итак, резюмируя вышесказанное, стоит выделить основные советы начинающим, готовящимся к Великому посту:

  • сконцентрируйтесь не на еде, а на духовной жизни;
  • адаптируйте рацион под собственные потребности и состояние здоровья;
  • чаще молитесь и посещайте богослужения;
  • будьте добрее к ближним, наладьте отношения с окружающими;
  • просите прощения и прощайте;
  • совершайте добрые дела;
  • избегайте увеселительных мероприятий;
  • соблюдайте пост ради собственной души и прислушивайтесь к себе.

Итак, мы выяснили, когда начинается Великий пост в 2026 году и когда он подойдет к концу, составили перечень дозволенных и запрещенных продуктов. А главное, разобрались, каково значение поста, предшествующего главному церковному празднику.

Ранее мы рассказывали, когда в 2026 году отмечают Прощеное воскресенье.

