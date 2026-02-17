Прощеное воскресенье в 2026 году: как и какого числа провожают Масленицу

Корни этого праздника уходят к истокам христианства, однако популярен он не только в кругах верующих. А еще этот день является рубежом между самой сытной неделей года и строгим говением. Все это — о Прощеном воскресенье. Рассказываем, почему под занавес Масленицы принято испрашивать прощения у окружающих и какие еще традиции связаны с этим днем.

Какого числа Прощеное воскресенье в 2026 году в России

За праздником не закреплена конкретная дата. Он является переходящим и предшествует Чистому понедельнику — началу Четыредесятницы. В 2026 году Прощеное воскресенье приходится на 22 февраля.

История Прощеного воскресенья

Чтобы понять суть Прощеного воскресенья, необходимо обратиться к истории. На рассвете христианства монахи из Египта проводили пост не только в аскезе, но и в отшельничестве. Они отправлялись в пустыню на весь период Святой Четыредесятницы. Там, оставшись в одиночестве, они проводили время в духовных трудах. Эта традиция описана в житии Марии Египетской.

Ни один монах не знал, переживет ли он говение и увидит ли вновь собратьев по обители. Поэтому в преддверии Великого поста монахи проводили совместное богослужение. Завершив службу, они просили друг у друга прощения за все прегрешения. Так они знали, что в случае смерти не оставят после себя разлад и обиды.

Монашеская традиция переросла в чин прощения — обряд, завершающий последнюю перед Четыредесятницей вечерню. Под конец службы настоятель кладет земной поклон и просит прощения за грехи, совершенные им «словом, делом, помышлением и всеми чувствами». Прихожане кланяются в ответ и просят прощения как у священнослужителей, так и у других прихожан.

Традиции чина прощения перешли в народ. Отпускать друг другу обиды стали не только верующие, но и их невоцерковленные соседи. Так и появилось Прощеное воскресенье — день, когда у православных христиан принято забывать старые недомолвки, споры и распри.

Суть Прощеного воскресенья Фото: Сергей Пятаков /РИА Новости

Суть Прощеного воскресенья

Прощеное воскресенье — народное название праздника. В церкви этот день известен как Сырная седмица и Адамово изгнание. Первое из наименований отсылает к традициям говения. Канун Чистого понедельника — последний день, когда христианам дозволено есть молочные продукты: брынзу, сыры, сметану, сливки, блины.

Второе название — Адамово изгнание — отсылает к истории изгнания людей из рая. Именно пост, то есть запрет на употребление конкретных плодов, был первой Божьей заповедью. Нарушив ее, люди лишились вечного блаженства. Накануне Четыредесятницы верующие вспоминают о последствиях невоздержания.

А на чтениях, предшествующих посту, звучат строки из Евангелия от Матфея: «Аще отпущаете человеком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш Небесный». Испросив прощения и простив ближних, верующий становится ближе к Царствию Небесному.

Прощеное воскресенье — день подготовки к телесному и духовному посту и символического очищения. Христиане вступают в говение с мыслями о Божественной милости. Ни пищевые соблазны, ни бытовые распри уже не смущают их ум.

Мы выяснили, какого числа справляют Прощеное воскресенье и каково его истинное значение. Однако этого недостаточно, чтобы составить полное представление о празднике. Самое время перейти от церковных традиций к народным.

Какого числа Прощеное воскресенье в 2026 году в России Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Последний день Масленицы — Прощеное воскресенье, или Проводы

22 февраля 2026 года — последний день Масленицы. Прощеное воскресенье совпадает с так называемыми Проводами. Недельное весеннее празднество подходит к концу. И пока верующие вспоминают Адамово изгнание, на площадях городов и сел вовсю идут гулянья. По народным поверьям, проводить Масленицу надо на широкую ногу. В противном случае не избежать горестей и скудного урожая.

Поэтому в Прощеное воскресенье не только извиняются друг перед другом, но и:

устраивают сытные застолья — накануне Великого поста нужно доесть все приготовленные за неделю лакомства;

участвуют в народных гуляньях — завершение Масленицы нельзя проводить за работой, этот день предназначен для хороводов, снежных баталий и других игр;

ходят в баню или принимают ванну — считается, что так можно «смыть с себя масленичные грехи» и символически очиститься перед постом.

День завершается сжиганием чучела — главным обрядом Прощеного воскресенья. В 2026 году в России будут жечь чучела из соломы как в поселках и деревнях, так и в крупных городах.

Прощеное воскресенье — последний день Масленицы Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Впрочем, воцерковленные люди в сжигании чучела обычно не участвуют. Все-таки это языческий обряд, связанный с призывом изобилия. Неспроста у славян-язычников существовало поверье, что пеплом от чучела нужно удобрить землю. Считалось, что так можно сделать почву плодородной.

Мы выяснили, когда отмечают Прощеное воскресенье в 2026 году. В традициях этого дня тесно переплелись христианские и языческие верования. Провести ли праздник на широкую ногу или посетить службу, испросив прощения у окружающих? Каждый выбирает то, что ему ближе.

Ранее мы рассказывали об аналогах Масленицы в других странах мира.