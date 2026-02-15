Куда сходить на Масленицу в Москве в 2026 году: лучшие площадки и программа

Куда сходить на Масленицу в Москве в 2026 году: лучшие площадки и программа

Февраль в столице — время особенное. Когда зимние морозы начинают постепенно отступать, а световой день заметно удлиняется, город замирает в предвкушении самого яркого и вкусного праздника — Масленицы. В 2026 году масленичная неделя выпадает на период с 16 по 22 февраля. Это время, когда Москва преображается: на площадях вырастают сказочные терема, воздух наполняется ароматом свежеиспеченных блинов. Разнообразие праздничных локаций в этом сезоне впечатляет даже искушенных горожан. В Москве фестиваль традиционно продлится с середины до конца февраля, а активная неделя праздника включит выступления коллективов, театрализованные шоу, мастер-классы и спортивные состязания.

Размышляя о том, куда сходить на Масленицу в Москве в 2026 году, стоит заранее изучить карту событий, чтобы не упустить самые колоритные моменты прощания с зимой. Расскажем, что обязательно стоит посмотреть в столице, где в Москве программа масленичных гуляний включает перетягивания каната, а где можно будет увидеть жонглеров, коробейников и скоморохов.

Центральные площадки: парк «Зарядье», ВДНХ, Красная площадь — афиша главных событий

Одним из центров праздничной активности станет фестиваль «Московская Масленица» на Тверском бульваре и площади Революции, который пройдет с 13 по 22 февраля. Здесь можно будет посмотреть театрализованные постановки, участвовать в конкурсах и играх, а также встретить друзей за кружкой горячего чая и ароматных блинов. Если хотите купить что-нибудь тематическое и сделанное с душой, отправляйтесь на Тверской бульвар: тут пройдет маркет локальных брендов.

Во время народных праздников в столице самые разные площадки привлекают внимание. Масштабная программа масленичных гуляний в Москве запланирована на ВДНХ. Тут до 22 февраля пройдут тематические экскурсии «Масленица у ворот!» в музее «Слово», где расскажут об истории праздника, традициях и символах, а посетители смогут узнать, как праздновали Масленицу в старину. А еще 21 и 22 февраля тут ожидаются тематические представления «Масленица», «За горами, за лесами» и «Веснушки», выступления жонглеров, народных ансамблей. Еще на ВДНХ анонсирована отдельная тематическая программа — «Фермерская Масленица», с гастрономией, мастер-классами и шоу с 21 по 23 февраля.

Парк «Зарядье» традиционно становится платформой для культурных событий даже зимой, и на Масленицу здесь, скорее всего, появятся интерактивные аттракционы и концерты под открытым небом — отличное место для знакомства с праздником в самом сердце Москвы.

Здесь, на главных площадках города, открываются сцены, где выступают фольклорные ансамбли и вокальные коллективы, проходят конкурсы по перетягиванию каната и веселые соревнования, а атмосфера городских праздников захватывает с первых минут.

Традиционно в центре Москвы развернутся масштабные блинные фестивали, где можно будет попробовать не только классические пшеничные блины с самыми разными начинками, но и мордовские пачаты, сибирские блины с кедровыми орехами или дальневосточные варианты с гребешком.

Этнографические комплексы: «Коломенское», «Измайловский Кремль» — традиционные гулянья

Для тех, кто ищет истинный дух старины и хочет погрузиться в атмосферу допетровской Руси, лучшим выбором станут музеи-заповедники.

Любителям исторического колорита стоит отправиться на Масленицу в Коломенское и Измайлово — это одни из самых насыщенных и атмосферных площадок Москвы. В музее-заповеднике «Коломенское» традиционные мероприятия предлагают экскурсии по территории, участие в древних играх и мастер-классах по выпечке блинов, песни и частушки, а также театрализованные представления, передающие дух старинных масленичных забав.

В Измайловском Кремле упор сделан на зрелищность. Комплекс приглашает гостей на тематические гуляния с народными ремеслами и интерактивными зонами, где можно окунуться в атмосферу праздничного торжества. Здесь проводятся мастер-классы по созданию традиционных кукол и росписи пряничных фигурок, а ярмарки с сувенирами создают особое настроение. Это именно те народные гулянья на Масленицу в Москве, где каждый может почувствовать себя участником живой истории. Не обойдется и без традиционного сжигания чучела — кульминации праздника. В 2026 году в Измайлово планируют создать соломенную фигуру, украшенную яркими лентами, на которых каждый желающий сможет написать то, что он хочет оставить в прошлом.

В обоих местах, помимо исторических шоу, можно попробовать и освоить рецепты настоящих русских блинов и узнать больше о том, как век назад отмечали Масленицу на Руси.

Районные парки: программа в «Сокольниках», Парке Горького, «Филях»

Помимо центральных локаций, парки Москвы на Масленицу 2026 года станут площадками для местных праздников, семейного отдыха и культурных активностей. В «Сокольниках» жителей ждут интерактивные игры, площадки с народными забавами и тематические зоны для фотографий, где можно сделать яркие кадры на фоне стилизованных декораций.

Парк Горького, один из любимых городских пространств, на протяжении периода Масленицы предлагает разнообразные развлечения — от концертов на открытом воздухе до творческих мастер-классов и спортивных состязаний. Для гостей всех возрастов здесь работают зоны с танцами, хороводами и угощениями.

В парке «Фили» традиционно организуются праздники с угощениями, играми на свежем воздухе и праздничным настроением. В теплые дни февраля такие мероприятия становятся особенно живыми: можно наслаждаться гулянием, катанием на санках и приготовлением вкусных блинов прямо на месте, а атмосфера веселья и ожидания весны вдохновляет всех посетителей.

Кроме того, в парках Москвы на Масленицу 2026 года в самых разных районах можно встретить тематические выставки, ремесленные лавки и уголки народной кухни, где подаются блины с разными начинками — от классических с медом и сметаной до авторских гастрономических экспериментов.

Семейный отдых: блинные ярмарки, мастер-классы, театрализованные представления для детей

Если у вас есть ребенок, особенно важно разузнать о детских мероприятиях на Масленицу, где юные гости смогут весело и с пользой провести время. В Москве на масленичной неделе предусмотрены специальные зоны с интерактивными мастер-классами, где дети учатся расписывать масленичные символы, участвуют в квестах и играх, а также знакомятся с традициями народных праздников.

Блинные фестивали в Москве не ограничиваются только центральными площадками — в разных уголках города проводятся тематические мероприятия, где можно попробовать разнообразные рецепты блинов и узнать секреты их приготовления от профессионалов и любителей. На таких ярмарках часто проходят конкурсы по поеданию блинов, дегустации и мини-шоу с участием артистов. Смотрите, что проходит рядом с вашим домом. В Академическом районе столицы, например, проведут семейный конкурс «Блинная перезагрузка» в парке «Академический». Организаторы просят приносить блины по семейным рецептам. На площади Революции можно поучаствовать в конкурсе силачей. А в Теплом стане предложат попробовать более 50 разновидностей главного угощения праздника! На Северном речном вокзале рекомендуем посмотреть выступление скоморохов, поиграть в боулинг «Матрешка» и перетягивать канат. Парк «Остров Мечты» тоже анонсируется как место традиционных гуляний.

В рамках масленичного веселья столица готовит и театрализованные представления, где артистические постановки сопровождаются музыкальными паузами, кукольными спектаклями и танцами. Эти шоу создают атмосферу настоящего праздника, а сцены организуют так, чтобы быть интересными как детям, так и взрослым.

Завершение праздника: народные обряды и проводы зимы

В конце масленичной недели, 22 февраля 2026 года, в Москве пройдут самые масштабные масленичные гулянья в Москве, программа которых включает народные игры, соревнования, традиционный обряд сжигания чучела — символа зимы. Этот ритуал привлекает не только жителей столицы, но и многочисленных туристов, желающих увидеть кульминацию праздника.

На площадях и в парках пройдут народные шествия, концерты и праздничные представления, которые завершают неделю веселья и встречу долгожданной весны. Такие мероприятия помогают сохранить культурное наследие, позволяют познакомить новые поколения с традициями и ощутить дух единства.

Празднование Масленицы в Москве в 2026 году обещает быть ярким, насыщенным и доступным для всех возрастов. Выбор площадок и событий здесь действительно велик: от центральных фестивалей на главных улицах до уютных тематических зон в парках и усадьбах, так что каждый найдет для себя, куда сходить на Масленицу в Москве в 2026 году.

