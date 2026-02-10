Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина

16+

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 28 февраля состоится премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки стал Сергей Щедрин.

О чем наш спектакль? Скажу словами индийского гуру и общественного деятеля — Шри Шри Рави Шанкары: «Высшее Я включает в себя все. Служение без отношения, любовь без причины, знание без интеллекта. Жизнь за пределами времени и событий — вот что вы такое», — отметил Щедрин.

Спектакль рассказывает о долге и преодолении, любви и ненависти, эгоизме и великодушии. Сценографом и художником по костюмам выступил Михаил Гербер, работу со светом взял на себя Петр Донцов. На сцену для зрителей выйдут Борис Дьяченко, Александр Анисимов, Эльмира Абдурахманова, Наталья Рева-Рядинская, Вероника Сафонова, Николай Кисличенко и Алексей Рахманов.

Ранее в театре Пушкина прошли показы спектакля «Плохие хорошие» по комедии «Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда. Режиссером постановки стал худрук театра Евгений Писарев. Премьера постановки впервые состоялась 25 декабря 2024 года.