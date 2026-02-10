Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 10:16

Премьера спектакля «Лир во время чумы» состоится в театре Пушкина

Фото: Геворг Арутюнян
В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 28 февраля состоится премьера спектакля «Лир во время чумы» по мотивам пьесы «Костюмер» Рональда Харвуда. Режиссером постановки стал Сергей Щедрин.

О чем наш спектакль? Скажу словами индийского гуру и общественного деятеля — Шри Шри Рави Шанкары: «Высшее Я включает в себя все. Служение без отношения, любовь без причины, знание без интеллекта. Жизнь за пределами времени и событий — вот что вы такое», — отметил Щедрин.

Спектакль рассказывает о долге и преодолении, любви и ненависти, эгоизме и великодушии. Сценографом и художником по костюмам выступил Михаил Гербер, работу со светом взял на себя Петр Донцов. На сцену для зрителей выйдут Борис Дьяченко, Александр Анисимов, Эльмира Абдурахманова, Наталья Рева-Рядинская, Вероника Сафонова, Николай Кисличенко и Алексей Рахманов.

Ранее в театре Пушкина прошли показы спектакля «Плохие хорошие» по комедии «Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда. Режиссером постановки стал худрук театра Евгений Писарев. Премьера постановки впервые состоялась 25 декабря 2024 года.

театры
спектакли
Москва
искусство
