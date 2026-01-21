Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина

16+

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 27 января состоятся показы спектакля «Плохие хорошие» по комедии «Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда. Режиссером постановки стал худрук театра Евгений Писарев. Премьера постановки впервые состоялась 25 декабря 2024 года.

Меня поразило, как сатирическая комедия Уайльда, высмеивающая светское общество Англии, парадоксально перекликается с нашими псевдоэлитарными кругами, где места для искренности и настоящих человеческих отношений остается катастрофически мало. Эта история актуальна и в наши дни, — отметил Писарев.

Главную роль в спектакле исполнит Виктория Исакова. На сцене также выступят Дмитрий Власкин, Евгения Леонова, Кирилл Чернышенко, Ирина Бякова, Алексей Рахманов и другие.

Ранее стало известно, что в театре Пушкина 23 и 24 января пройдет премьера спектакля «Капитанская дочка» режиссера Олега Долина. В его театральной версии одноименного романа зрители увидят историю глазами Петруши Гринева. Художником по костюмам стал Руслан Майоров, а хореографом — Александр Шуйский.