Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 14:58

Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина

Сцена из спектакля «Плохие хорошие» Сцена из спектакля «Плохие хорошие» Фото: Геворг Арутюнян
Читайте нас в Дзен

16+

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 26 и 27 января состоятся показы спектакля «Плохие хорошие» по комедии «Веер леди Уиндермир» Оскара Уайльда. Режиссером постановки стал худрук театра Евгений Писарев. Премьера постановки впервые состоялась 25 декабря 2024 года.

Меня поразило, как сатирическая комедия Уайльда, высмеивающая светское общество Англии, парадоксально перекликается с нашими псевдоэлитарными кругами, где места для искренности и настоящих человеческих отношений остается катастрофически мало. Эта история актуальна и в наши дни, — отметил Писарев.

Главную роль в спектакле исполнит Виктория Исакова. На сцене также выступят Дмитрий Власкин, Евгения Леонова, Кирилл Чернышенко, Ирина Бякова, Алексей Рахманов и другие.

Ранее стало известно, что в театре Пушкина 23 и 24 января пройдет премьера спектакля «Капитанская дочка» режиссера Олега Долина. В его театральной версии одноименного романа зрители увидят историю глазами Петруши Гринева. Художником по костюмам стал Руслан Майоров, а хореографом — Александр Шуйский.

спектакли
Москва
театры
искусство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, что будет с авторынком и ценами на машины в 2026 году
Ксения Шойгу назвала главные успехи российского триатлона в 2025 году
Приставы начали арестовывать миллиарды Чубайса: чего он лишится, активы
Суд на Украине принял решение по имуществу Тимошенко
В Новосибирске рассказали о нарушении при строительстве обрушившегося ТЦ
Услуга записи к врачу через MAX охватила почти всю Россию
Раскрыты ежемесячные расходы Долиной на охрану особняка в Подмосковье
«Калашников» начал выпуск модернизированного с учетом опыта СВО ППК-20
«Привести марионеток в чувство»: политолог о встрече Путина и Уиткоффа
Рецепт из переспелых бананов: простые и легкие панкейки на завтрак
Военэксперт раскрыл состав опасного химоружия ВСУ
В РАН спрогнозировали сроки создания Ираном ядерного оружия
«Стала более воинственной»: востоковед о политике США в отношении Ирана
Ремонт однушки в Москве стал дольше и дороже
Москвичам рассказали, какой будет погода в начале февраля 2026 года
Спектакль «Плохие хорошие» покажут в театре Пушкина
Опубликованы фото дома Долиной в Подмосковье
Российская теннисистка повторила рекорд AO спустя 19 лет
Брат бывшего сирийского лидера ушел из жизни
Астрономы сообщили, когда ждать парада планет
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.