В России могут поставить спектакль про СВО

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что хотел бы поставить спектакль, посвященный специальной военной операции на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, в основе такой постановки должен быть хороший драматургический материал.

Да, конечно. Важно, чтобы в основе такого спектакля был хороший драматургический материал, должна быть качественная драматургия, — сказал Герасимов.

Он добавил, что пока не нашел достойное произведение, которое могло бы лечь в основу постановки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляются «очень интересные» документальные киноработы на тему СВО.

Я ищу материал, отсматриваю, но главное, чтобы это было достойно той темы, которой сейчас живет весь народ, — отметил худрук.

