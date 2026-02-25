Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 07:18

В России могут поставить спектакль про СВО

Худрук Театра сатиры Герасимов заявил, что хочет поставить спектакль про СВО

Евгений Герасимов Евгений Герасимов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Художественный руководитель Театра сатиры, народный артист России Евгений Герасимов рассказал, что хотел бы поставить спектакль, посвященный специальной военной операции на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, в основе такой постановки должен быть хороший драматургический материал.

Да, конечно. Важно, чтобы в основе такого спектакля был хороший драматургический материал, должна быть качественная драматургия, — сказал Герасимов.

Он добавил, что пока не нашел достойное произведение, которое могло бы лечь в основу постановки. Однако, по его словам, в последнее время все чаще появляются «очень интересные» документальные киноработы на тему СВО.

Я ищу материал, отсматриваю, но главное, чтобы это было достойно той темы, которой сейчас живет весь народ, — отметил худрук.

Ранее президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» девяти военнослужащим. Приуроченная ко Дню защитника Отечества церемония прошла в Кремле. Звания Героя России были удостоены Арутюн Дарбинян, Вячеслав Веденин, Инал Гериев, Сергей Каримов, Евгений Ковылин, Михаил Король, Владимир Силенко, Александр Фабричнов и Василь Ямалетдинов.

Москва
театры
спектакли
постановки
Театр сатиры
Евгений Герасимов
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Снайперская работа»: в Ростехе раскрыли, как «Краснополь» изменил СВО
«Проредили ряды»: удары ФАБ привели в ужас президентскую бригаду ВСУ
Составлен топ самых высокооплачиваемых рабочих профессий в России
Принудительно мобилизованный в ВСУ венгр сдался в плен российским бойцам
В России может появиться новый вид водителей
Захарова объяснила, как Франция и Великобритания заигрывают с Украиной
Народной артистке РСФСР Федосеевой-Шукшиной понадобилась экстренная помощь
Безруков накопил штрафы за нарушения ПДД на 20 тыс. рублей
Брата короля Карла III лишили любимого удовольствия из-за скандала
Экс-депутат Рады рассказал, как можно решить конфликт России и Европы
Стилист рассказал, как правильно ухаживать за кудрявыми волосами
Сына главаря Лобненского ОПС обвинили в 17 эпизодах хищений у бойцов СВО
Для микрозайма теперь недостаточно просто паспорта: что изменится с 1 марта
Бунт на Украине и хитрые махинации Киева: новости СВО к утру 25 февраля
Двое напали с ножом на посетителя торгового центра в Петербурге
Билл Гейтс признал связи с Эпштейном и романы с русскими женщинами
Трехкомнатная квартира загорелась рано утром в одном из домов Петербурга
Москвичам рассказали, когда в столицу придет небольшое потепление
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 25 февраля: инфографика
ВСУ бросили на штурм под Сумами дезертиров и мобилизованных
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.