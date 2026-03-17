В парке развлечений «Остров Мечты» прошли лекции для студентов ГИТИСа

В парке развлечений «Остров Мечты» прошли лекции для студентов. Руководитель департамента Дмитрий Рагозин выступил приглашенным преподавателем для учеников Российского института театрального искусства — ГИТИС и рассказал им о нюансах подготовки развлекательных шоу-программ.

Особое внимание было уделено профессиональным нюансам. Например, гримеры объяснили, почему в «Острове Мечты» работают именно театральные гримеры, а не специалисты по хоррор-гриму, даже несмотря на наличие пугающих персонажей. Эти детали помогут студентам глубже понять специфику жанра и требования к артистам и команде, — рассказал Рагозин.

В рамках представлений гости смогут увидеть иммерсивное шоу «По ту сторону цирка» — двухэтажный аттракцион, стилизованный в цирковой тематике, кукольную постановку в театре «Золотой ключик» и голографическое шоу «Маугли в стране динозавров». Также посетителей ожидают 19 загадочных залов, каждый из которых выполнен как определенная сцена спектакля — над этим шоу трудятся 40 профессиональных театральных артистов.

Ранее сообщалось, что в «Острове Мечты» смонтировали самую высокую точку экстремальной катальной горы. Ее можно сравнить с 17-этажным домом. Аттракцион оборудован системой вертикального запуска LSM. Длина маршрута составит более километра, а максимальная скорость катания — до 110 км/час.