В Театре на Малой Ордынке зрителям дадут возможность побыть в роли критиков

30 апреля в Театре на Малой Ордынке состоится показ спектакля «Гарпагон, или Обманутый жених». Постановка подготовлена по пьесе Мольера. Символично, что уже 4 мая в Париже в театре «Фоли Бержер» будет вручена главная французская театральная премия «Мольер». В связи с этим событием зрителям, пришедшим 30 апреля на спектакль, удастся почувствовать себя в роли члена жюри. Для этого нужно будет перейти по специальному QR-коду, размещенному в фойе театра.

Спектакль отличается высоким профессионализмом актерского состава. В постановке примут участие Михаил Кабанов, Евдокия Германова, Валентина Клементьева. Оригинальные монологи были придуманы Леонидом Якубовичем именно для Театра на Малой Ордынке. Они помогают превратить классическую комедию в пищу для размышлений. Сценография Александра Цветного создает убедительную игровую основу, а костюмы Виктории Севрюковой с их яркими образами и эпатажными париками делают персонажей незабываемыми.

В Театре на Малой Ордынке 16 апреля состоялась премьера спектакля «Царский путь». Сценическое действие развивается в соответствии с канонами театрального искусства, в сопровождении размышлений протоиерея Артемия Владимирова, духовного наставника, проповедника и поэта.