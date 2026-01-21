Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 12:04

Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве

В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 23 и 24 января пройдет премьера спектакля «Капитанская дочка» режиссера Олега Долина В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 23 и 24 января пройдет премьера спектакля «Капитанская дочка» режиссера Олега Долина Фото: Геворг Арутюнян
В Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина 23 и 24 января пройдет премьера спектакля «Капитанская дочка» режиссера Олега Долина. В его театральной версии одноименного романа Александра Пушкина зрители увидят историю глазами Петруши Гринева.

Проблема, интересующая нас в «Капитанской дочке», — это распутье, на котором стоит русский интеллигент. История личного долга перед каторжником и бунтовщиком, который для всех был кровавым убийцей, но для Гринева оказался благодетелем и спасителем, сегодня звучит как призыв помнить добро. Добро в самом высшем смысле. Добро как очистительную силу, способную навсегда изменить душу человека, — подчеркнул Долин.

Художником по костюмам стал Руслан Майоров, а хореографом — Александр Шуйский. На сцене выступят Назар Сафонов, Руслан Чагилов, Иван Литвиненко, Константин Похмелов, Виктория Серикова и другие.

В Одинцово Московской области 25 января состоится инклюзивная опера «Евгений Онегин. Ужель та самая Татьяна?» по роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Мероприятие в рамках проекта АНО «ЦРСКИ „Просвет“» приурочили к Татьяниному дню.

