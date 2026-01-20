Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 16:58

Инклюзивная опера по роману «Евгений Онегин» состоится в Подмосковье

Фото: АНО «ЦРСКИ ПРОСВЕТ»
В Одинцово Московской области 25 января состоится инклюзивная опера »Евгений Онегин. Ужель та самая Татьяна?» по роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Мероприятие в рамках проекта АНО «ЦРСКИ „Просвет“» приурочили к Татьяниному дню.

В постановке примет участие заслуженная артистка РФ и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Она исполнит роль Ольги Лариной. На сцене вместе с артистами и солистами музыкальных театров выступят незрячие оперные певцы.

По словам организаторов, уникальный формат спектакля «стирает границы между исполнителями». Он позволит зрителям «видеть не глазами, а сердцем».

Ранее в Московском драматическом театре «Модерн» стартовал показ спектакля «Сказки для взрослых». Повествование состоит из нескольких историй по знаменитым сюжетам: «Пиноккио», «Пряничный домик», «Человек-невидимка», «Три дикие индюшки в ожидании кукурузных початков», «Страсть Мэрлина», «Поездка в санях».

До этого в театре «Модерн» прошел спектакль «Вероника решает». Режиссером постановки стал художественный руководитель «Модерна» Юрий Грымов. В основу спектакля лег бестселлер бразильского писателя Пауло Коэльо.

театры
спектакли
искусство
Оксана Федорова
