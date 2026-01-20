Инклюзивная опера по роману «Евгений Онегин» состоится в Подмосковье

12+

В Одинцово Московской области 25 января состоится инклюзивная опера »Евгений Онегин. Ужель та самая Татьяна?» по роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Пушкина. Мероприятие в рамках проекта АНО «ЦРСКИ „Просвет“» приурочили к Татьяниному дню.

В постановке примет участие заслуженная артистка РФ и обладательница титула «Мисс Вселенная» Оксана Федорова. Она исполнит роль Ольги Лариной. На сцене вместе с артистами и солистами музыкальных театров выступят незрячие оперные певцы.

По словам организаторов, уникальный формат спектакля «стирает границы между исполнителями». Он позволит зрителям «видеть не глазами, а сердцем».

