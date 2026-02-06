0+

В парке «Остров Мечты» открылся новый аттракцион — катальная гора «Гран-при Мечты». Футуристичные болиды будут развивать скорость до 50 км/ч, а путь будет наполнен захватывающими виражами и внезапными ускорениями.

Это индивидуальный проект от одного из ведущих мировых производителей, который создавался под габариты и архитектуру зоны «Гонка Мечты». При проектировании мы постарались максимально эффективно использовать пространство, поддерживая баланс между скоростью и высотой. Здесь нет переворотов или экстремальных ускорений, зато очень плавный ход и насыщенная конфигурация трека, — рассказал Михаил Кондратьев, генеральный директор «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент».

В одном заезде могут участвовать до 20 гостей одновременно. На аттракционе смогут прокатиться посетители ростом от 110 до 185 см, а детям ростом до 130 см катание разрешено только в сопровождении взрослых.

Ранее культурно-развлекательный кластер «Остров Мечты» 21 и 28 февраля проведет праздничную программу, посвященную китайскому Новому году. На площади «Москва» разместят тысячу китайских фонариков и традиционных вееров, а также фотозону с символом года — красной лошадью.