Катание на аттракционе оказалось последним для посетителя ярмарки Аттракцион-качели рухнул на ярмарке в индийском штате Харьяна

Аттракцион-качели рухнул во время работы на ярмарке в индийском штате Харьяна, сообщает агентство ANI. В результате инцидента погиб один человек, еще девять посетителей получили травмы.

Обрушение конструкции произошло в момент ее спуска с высшей точки. После этого началась паника, и люди попытались самостоятельно выбраться из-под обломков и сидений.

Ранее в бразильском городе Балнеариу-Камбориу 40 человек оказались заблокированы на высоте 60 метров на аттракционе Super Gyro Tower после его внезапной остановки. По предварительной информации, причиной инцидента стало отключение электричества, которое привело в действие аварийную систему. Среди пассажиров, включая туристов и местных жителей, находился адвокат Андре де Оливейра Куто. Спасатели провели эвакуацию, поднявшись по конструкции и организовав спуск людей по одному с использованием страховочных тросов.

Кроме того, в Санкт-Петербурге были выставлены на продажу два колеса обозрения. Один аттракцион, принадлежащий парку «Диво-остров», оценивается в 60 млн рублей, а второе колесо, расположенное в парке Есенина, предлагают приобрести за 11,2 млн рублей.