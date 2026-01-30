Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 14:27

В российском городе продают сразу два колеса обозрения

В Петербурге продают два колеса обозрения за более чем 70 млн рублей

Колесо обозрения в парке аттракционов «Диво-остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге Колесо обозрения в парке аттракционов «Диво-остров» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
В Санкт-Петербурге выставлены на продажу два колеса обозрения, следует из объявлений на популярном сервисе. Один из аттракционов принадлежит парку «Диво остров» и оценивается в 60 млн рублей, второй, расположенный в парке Есенина, предлагают купить за 11,2 млн рублей.

Согласно справке, аттракцион для «Диво острова» был изготовлен в Италии в 2013 году. Пропускная способность 55-метрового колеса составляет 1850 человек в час. По второму колесу, в парке Есенина, известно только то, что он принадлежит частному лицу. Транспортировку должен организовать сам покупатель.

До этого на продажу в Томске был выставлен крематорий, построенный в 2022 году. Стоимость объекта достигает 370 млн рублей при средней выручке в месяц 4 млн рублей.

Ранее директор бизнес-направления «Авито» Александр Мирской сообщил, что объявление о продаже аэропорта Домодедово на площадке является подлинным. Заметку разместили от лица официального аккаунта банка ПСБ. Согласно объявлению, стоимость объекта составляла 132 млрд 265,8 млн рублей.

