В «Авито» ответили на слухи о продаже аэропорта Домодедово

В «Авито» ответили на слухи о продаже аэропорта Домодедово В пресс-службе «Авито» подтвердили подлинность объявления о продаже Домодедово

Объявление о продаже аэропорта Домодедово на «Авито» является подлинным, заявил NEWS.ru директор бизнес-направления торговой интернет-площадки Александр Мирской. Он отметил, что заметку разместили от лица официального аккаунта банка ПСБ. По его словам, площадка регулярно используется для продажи крупных и нестандартных активов.

Объявление о продаже аэропорта Домодедово действительно было размещено на нашей площадке. Автор объявления — официальный аккаунт банка ПСБ. На «Авито Бизнес 360» регулярно размещаются объявления о продаже крупного и нестандартного бизнеса: от заводов и гостиниц до складских комплексов и логистических хабов. Сегодня на платформе представлено более 400 тыс. актуальных предложений, включая объекты федерального масштаба, — пояснил Мирской.

Ранее в пресс-службе Домодедово заявили, что ничего не знают о продаже аэропорта в Сети. Представитель воздушной гавани подчеркнул, что публикация на популярном сайте объявлений, вероятнее всего, является фейком.