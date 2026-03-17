Выселение, дочь-инвалид, связь с Украиной: как живет певица Маша Распутина

Певица Маша Распутина столкнулась с угрозой выселения из своего подмосковного особняка в Таганьково, пишут СМИ. Что об этом известно, как живет Распутина?

Что известно о выселении Распутиной

Как писал NEWS.ru, Распутина столкнулась с проблемой из-за затяжного имущественного спора с бывшей женой своего супруга Виктора Захарова.

Артистка вложила в ремонт этого дома все средства от продажи собственной недвижимости. Но уже несколько лет его хочет забрать экс-супруга Захарова. В 2023 году суд отказал женщине в разделе имущества, но позже решение отменили и взыскали с мужа Распутиной 70 млн рублей в пользу экс-жены. Ситуация осложняется тем, что оба бывших супруга признаны банкротами и теперь оппонентка певицы претендует на жилье.

В отчаянии Распутина обратилась в Верховный суд РФ, пытаясь защитить свой дом, в котором также проживает ее старшая дочь, имеющая инвалидность второй группы. Артистка утверждает, что бывшая жена мужа никогда не работала и жила на его содержании, а принудительный переезд станет настоящей трагедией для ее семьи.

Что известно о браке Распутиной

В сентябре 2025-го NEWS.ru писал, что Распутина вышла замуж за предпринимателя Виктора Захарова. Пара 25 лет состояла в отношениях без регистрации брака.

«Мария не хотела афишировать», — рассказывал Захаров.

Он отметил, что певица «стала любить его еще больше». Бизнесмен признался, что ощутил изменения в отношении к нему после вступления в брак.

Маша Распутина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Распутина и Захаров познакомились в 1999 году. У Маши тогда уже была дочь от Владимира Ермакова. В 2000 году артистка родила еще одну дочь. Известно, что пара в прошлом венчалась в церкви.

В июне 2024 года Распутина говорила, что не намерена выходить замуж за Захарова. Звезда также рассказала, что хотела замуж раньше, но возлюбленный был женат, а развелся официально только в позапрошлом году.

«Ой, мама родная, не смешите мои уши. Какая свадьба? Никогда этого не будет! Я что вам, девочка? Если он хочет, пусть женится, мне это не надо! Когда я хотела, тогда и надо было, а сейчас уже время прошло», — заявляла артистка.

Как Распутина связана с Украиной, говорила ли об СВО

Распутина не планирует покидать страну и активно поддерживает спецоперацию. В мае 2022 года она выразила глубокую привязанность к России.

«Я не покидаю ее и никогда не покину. Я — русская душа. Русский человек никогда в Израиль не побежит, не будет там отдыхать, лечиться, тем более прятаться», — сказала она.

Однако из-за конфликта на Украине Распутина уже много лет не может приехать на могилу матери, похороненной там. Артистка рассказала, что с этой страной ее связывает детство и юность, а в Киеве у нее до сих пор проживает много друзей.

«То, что сейчас происходит, очень печально. У меня много друзей на Украине, дальних родственников. Народ жалко», — сообщила исполнительница.

