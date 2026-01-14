Атака США на Венесуэлу
В Домодедово ответили на слухи о продаже аэропорта в Сети

В пресс-службе Домодедово заявили, что не знают о продаже аэропорта в Сети

В пресс-службе Домодедово заявили, что не знают о продаже аэропорта в Сети. В беседе с NEWS.ru представитель воздушной гавани подчеркнул, что публикация на популярном сайте объявлений, вероятнее всего, является фейком.

Я предполагаю, что публикация на «Авито» о продаже аэропорта Домодедово — это фейк. Ничего [об этом объявлении] я не знаю, — высказался представитель пресс-службы Домодедово.

Ранее появилась информация, что аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений, продавцом актива указан ПАО «Банк ПСБ». Согласно объявлению, стоимость объекта составляет 132 млрд 265,8 млн рублей.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров ранее заявил, что проверка аэропорта Домодедово завершена. По его словам, продажа объекта начнется в 2026 году, после новогодних праздников.

До этого сообщалось, что Промсвязьбанк оценил активы группы «Домодедово» в 115 млрд рублей. В осведомленных источниках заявили, что объявление аукциона планируется до конца декабря 2025 года, при этом саму процедуру, скорее всего, проведут в начале 2026-го.

