14 января 2026 в 12:30

Аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Московский аэропорт Домодедово выставили на продажу на популярном сайте объявлений. Продавцом актива указано ПАО «Банк ПСБ». Согласно объявлению, стоимость объекта составляет 132 млрд 265,8 млн рублей.

Реализация посредством аукциона на электронной площадке «РТС-тендер» доли 100% уставного капитала, — говорится в объявлении.

Ранее стало известно, что аукцион по продаже «ДМЕ холдинг» и ряда связанных компаний состоится 20 января 2026 года. Холдинг владеет активами аэропорта Домодедово в Москве.

Известно, что в начале января глава Росавиации и председатель совета директоров аэропорта Домодедово Дмитрий Ядров сообщал о завершении аудита аэропорта. Глава Минфина Антон Силуанов также заявлял, что открытый аукцион состоится в начале 2026 года — со стороны инвесторов есть интерес к приватизации воздушной гавани.

До этого Арбитражный суд Московского округа окончательно отклонил кассационную жалобу экс-бенефициара группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика. Изначально Генпрокуратура РФ подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к самому Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Основанием для исковых требований послужил переход компаний группы под иностранное влияние.

