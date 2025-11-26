Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства

Арбитражный суд Московского округа окончательно отклонил кассационную жалобу экс-бенефициара группы «Домодедово» Дмитрия Каменщика, сообщил журналистам участник судебного процесса. Таким образом, решение о передаче аэропорта государству остается в силе без каких-либо изменений, передает ТАСС.

Согласно информации из судебной картотеки, инстанция оставила без удовлетворения жалобу предпринимателя на отказ апелляционного органа пересмотреть первоначальное решение. Прежде Каменщик пытался оспорить передачу аэропорта через кассационную инстанцию после проигрыша в суде апелляции.

Изначально Генпрокуратура РФ подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к самому Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Основанием для исковых требований послужил установленный факт перехода компаний группы под иностранное влияние.

Ранее стало известно, что суд арестовал счета и активы Каменщика и Когана по иску управляющих структур аэропорта на сумму 6,5 млрд рублей. Кроме того, под арест попали имущество и ценные бумаги контролируемых Каменщиком компаний.