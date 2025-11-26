Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее адвокат Жанат Бекетов на заседании в Домодедовском городском суде. Тарасова обвиняется по статье о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве состоялось очередное заседание суда, на котором обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова в ходе допроса заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово.
«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально», — заявила Тарасова.
По словам актрисы, она полностью раскаивается и сожалеет о случившемся. Прокурор запросил 3,5 года условно для Тарасовой. Он исключил необходимость изолировать артистку.
В суде в качестве свидетелей выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме того, Сергей Безруков, Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман — младший направили положительные характеристики в поддержку обвиняемой.
Мать актрисы Аглаи Тарасовой актриса Ксения Раппопорт в зале Домодедовского суда на заседании по делу в отношении ее дочери о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Юлия Снигирь в Домодедовском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Леонид Ярмольник в Домодедовском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Евгений Цыганов в Домодедовском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru