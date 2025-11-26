День матери
26 ноября 2025 в 17:35

Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда

Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее адвокат Жанат Бекетов на заседании в Домодедовском городском суде. Тарасова обвиняется по статье о контрабанде наркотиков Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее адвокат Жанат Бекетов на заседании в Домодедовском городском суде. Тарасова обвиняется по статье о контрабанде наркотиков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Москве состоялось очередное заседание суда, на котором обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова в ходе допроса заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово.

«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально», — заявила Тарасова.

По словам актрисы, она полностью раскаивается и сожалеет о случившемся. Прокурор запросил 3,5 года условно для Тарасовой. Он исключил необходимость изолировать артистку.

В суде в качестве свидетелей выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме того, Сергей Безруков, Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман — младший направили положительные характеристики в поддержку обвиняемой.

Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее мать актриса Ксения Раппопорт (слева направо) прибыли в Домодедовский суд на заседание по существу по делу о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее мать актриса Ксения Раппопорт (слева направо) прибыли в Домодедовский суд на заседание по существу по делу о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Аглая Тарасова на заседании в Домодедовском городском суде. Тарасова обвиняется по статье о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мать актрисы Аглаи Тарасовой актриса Ксения Раппопорт в зале Домодедовского суда на заседании по делу в отношении ее дочери о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актриса Юлия Снигирь в Домодедовском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее адвокат Жанат Бекетов на заседании в Домодедовском городском суде. Тарасова обвиняется по статье о контрабанде наркотиков
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Леонид Ярмольник в Домодедовском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Актер Евгений Цыганов в Домодедовском городском суде
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
