Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда

Россия. Московская область. Домодедово. Актриса Аглая Тарасова и ее адвокат Жанат Бекетов на заседании в Домодедовском городском суде. Тарасова обвиняется по статье о контрабанде наркотиков

В Москве состоялось очередное заседание суда, на котором обвиняемая в контрабанде наркотиков актриса Аглая Тарасова в ходе допроса заявила, что достоверно не знала состава жидкости для вейпа, с которым ее задержали в аэропорту Домодедово.

«Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально», — заявила Тарасова.

По словам актрисы, она полностью раскаивается и сожалеет о случившемся. Прокурор запросил 3,5 года условно для Тарасовой. Он исключил необходимость изолировать артистку.

В суде в качестве свидетелей выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме того, Сергей Безруков, Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман — младший направили положительные характеристики в поддержку обвиняемой.