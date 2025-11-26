День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 17:16

Назван возможный срок для Аглаи Тарасовой по делу о наркотиках

Обвинение запросило для Аглаи Тарасовой 3,5 года условно по делу о наркотиках

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прокурор запросил 3,5 года условно для актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Он исключил необходимость изолировать артистку.

Прошу назначить обвиняемой Тарасовой три года шесть месяцев условного лишения свободы, — отметил прокурор.

В суде в качестве свидетелей выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме того, Сергей Безруков, Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман — младший направили положительные характеристики в поддержку обвиняемой.

Тарасову обвиняют в попытке провезти в Россию запрещенные веществе в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Актриса признала вину.

Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в электронной сигарете. По словам актрисы, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
приговоры
суды
наркотики
актрисы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Зоолог назвал неожиданную версию пропажи семьи Усольцевых
Как приготовить треску, чтобы она таяла во рту? Секрет в соусе
«Жив в воспоминаниях»: продюсер о спорах за последний альбом Паши Техника
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.