Назван возможный срок для Аглаи Тарасовой по делу о наркотиках

Прокурор запросил 3,5 года условно для актрисы Аглаи Тарасовой, обвиняемой в контрабанде наркотиков, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Он исключил необходимость изолировать артистку.
Прошу назначить обвиняемой Тарасовой три года шесть месяцев условного лишения свободы, — отметил прокурор.
В суде в качестве свидетелей выступили актеры Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Кроме того, Сергей Безруков, Евгений Миронов, писатель Александр Цыпкин и режиссер Алексей Герман — младший направили положительные характеристики в поддержку обвиняемой.
Тарасову обвиняют в попытке провезти в Россию запрещенные веществе в электронной сигарете, а именно 0,38 грамма масла каннабиса. Ее задержали в Домодедово после прилета из Израиля в конце августа. Актриса признала вину.
Тарасова в суде заявила, что не знала о составе жидкости в электронной сигарете. По словам актрисы, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.