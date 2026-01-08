Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 13:55

ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве

Электробус и трамвай столкнулись на проспекте Мира у станции метро «ВДНХ»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На проспекте Мира рядом со станцией метро «ВДНХ» произошло столкновение электробуса с трамваем, в результате которого, предварительно, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта. Из-за аварии задерживаются трамвайные маршруты № 11, 17 и 25. Их движение временно изменено.

Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю сообщили, что трое человек, включая пятилетнего ребенка, погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе Пермь — Березники. По данным ведомства, еще пятеро человек, среди которых трое детей, получили травмы и госпитализированы, а по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Кроме того, пресс-служба Госавтоинспекции Чувашии сообщила, что три человека погибли и четверо, включая двух детей, пострадали в результате аварии с участием двух машин. По предварительной информации, водитель Kia Rio, ранее лишенный прав, выехал на полосу встречного движения на трассе Цивильск — Ульяновск и совершил лобовое столкновение с Ford Fusion.

трамваи
электробусы
Москва
ДТП
аварии
ВДНХ
