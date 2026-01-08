ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве Электробус и трамвай столкнулись на проспекте Мира у станции метро «ВДНХ»

На проспекте Мира рядом со станцией метро «ВДНХ» произошло столкновение электробуса с трамваем, в результате которого, предварительно, пострадал один человек, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на столичный департамент транспорта. Из-за аварии задерживаются трамвайные маршруты № 11, 17 и 25. Их движение временно изменено.

Маршруты временно изменены. Будьте внимательны, следите за объявлениями водителей, — говорится в сообщении.

