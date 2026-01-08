Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 14:06

Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома

СК: возбуждено уголовное дело после крушения вертолета Robinson в Пермском крае

Фото: t.me/sledcom_press*
В Пермском крае после падения частного вертолета Robinson было возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России. Инцидент произошел 7 января на территории базы отдыха «Ашатли парк». В результате крушения погибли два человека.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России по факту гибели двух человек в результате авиационного происшествия с вертолетом на горнолыжной базе в Пермском крае возбуждено уголовное дело, — сообщили в СК.

Ранее в ведомстве заявляли, что причиной падения частного вертолета Robinson в Пермском крае могла стать техническая неполадка. По информации регионального Следкома, также рассматривается версия о возможной ошибке пилотирования.

До этого Ространснадзор заявил, что крушение произошло после того, как вертолет задел провода линии электропередачи. Специалисты проверяют техническое состояние воздушного судна, погодные условия на момент происшествия, уровень квалификации пилота, а также соблюдение правил эксплуатации и организации полетов.

Также в горах США около города Финикс (штат Аризона) разбился частный вертолет. На борту находились четыре человека. Инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (21:00 по московскому). Спасательная операция осложнялась тем, что винтокрылая машина рухнула в труднодоступном месте.

