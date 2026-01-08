Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 14:12

В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами

СК возбудил дело после инцидента с прогулочным катером на Онежском озере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

После опрокидывания прогулочного судна на воздушной подушке с туристами в акватории Онежского озера было возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Следователи квалифицировали происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении.

Ранее в акватории Онежского озера в Карелии опрокинулось маломерное судно на воздушной подушке, в результате чего пострадали три человека. По предварительным данным, на его борту находились пятеро туристов из Санкт-Петербурга, следовавших с экскурсии на остров Кижи. После переворота судна в районе деревни Оятевщина местные жители помогли пассажирам выбраться на сушу и оказали им первую помощь.

Кроме того, одна из пострадавших пассажирок рассказала, что водитель опрокинувшейся в Карелии лодки вел себя неадекватно. По ее словам, он управлял судном странно и двигался по неправильной траектории, хотя явных признаков алкогольного опьянения у него не наблюдалось.

Карелия
катера
инциденты
туристы
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.