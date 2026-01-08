В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами СК возбудил дело после инцидента с прогулочным катером на Онежском озере

После опрокидывания прогулочного судна на воздушной подушке с туристами в акватории Онежского озера было возбуждено уголовное дело, сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ. Следователи квалифицировали происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Мурманским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц), — говорится в сообщении.

Ранее в акватории Онежского озера в Карелии опрокинулось маломерное судно на воздушной подушке, в результате чего пострадали три человека. По предварительным данным, на его борту находились пятеро туристов из Санкт-Петербурга, следовавших с экскурсии на остров Кижи. После переворота судна в районе деревни Оятевщина местные жители помогли пассажирам выбраться на сушу и оказали им первую помощь.

Кроме того, одна из пострадавших пассажирок рассказала, что водитель опрокинувшейся в Карелии лодки вел себя неадекватно. По ее словам, он управлял судном странно и двигался по неправильной траектории, хотя явных признаков алкогольного опьянения у него не наблюдалось.