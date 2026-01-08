Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 14:04

В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах

Минобороны Турции: Анкара продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре о проливах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре, которая регулирует правила судоходства в зоне проливов Босфор и Дарданеллы, заявили в пресс-службе министерства обороны страны. Там подчеркнули, что это необходимо для поддержания баланса сил в Черном море.

Турция беспристрастно и бескомпромиссно применяет Конвенцию Монтре о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, и продолжит ее применять, — отметили в ведомстве.

Анкара неоднократно заявляла, что соблюдает Конвенцию Монтре, подписанную в 1936 году. На основании ее 19-й статьи с началом СВО турецкие власти закрыли зону проливов для прохода военных кораблей стран — участниц конфликта, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

Ранее сообщалось, что круизный лайнер Astoria Grande, на борту которого было большое количество российских туристов, столкнулся с проблемами при заходе в турецкий порт. Судно не смогло пришвартоваться в Амасре на черноморском побережье Турции из-за сильного шторма. Синоптики заранее предупреждали об ураганном ветре до 75 километров в час на черноморском побережье.

Турция
Черное море
судоходство
Босфор
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как США могут захватить Гренландию без единого выстрела
Королева ленивых ужинов: пастушья запеканка — быстро, сытно и вкусно
В МИД заявили о «хищных замыслах» Британии после захвата «Маринеры»
«Сомнений быть не могло»: МИД ответил на слова Вэнса о фальшивой «Маринере»
«Абсурдные предлоги»: в МИД РФ отреагировали на суд над экипажем «Маринеры»
В России послали США сигнал после «безответственного примера» с «Маринерой»
«Немедленно»: Вашингтон призвали прекратить произвол в отношении «Маринеры»
Ученые предупредили об опасности инъекций для похудения
«Незаконная акция»: в МИД жестко прошлись по США из-за захвата танкера
Воспитатель детского сада разбилась в страшной аварии под Сургутом
Стало известно о крупной поставке британского оружия на Украину
В Карелии завели уголовное дело после страшного инцидента с туристами
Учительница музыки совратила школьника
Бывший муж Ксении Раппопорт оказался среди номинантов премии Actor Awards
Сирийская армия начала масштабную операцию против террористов в Алеппо
Закончившийся двумя смертями полет вертолета привлек внимание Следкома
В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах
Трамп уклонился от ответа на вопрос о военных США в Венесуэле
ДТП с электробусом парализовало движение трамваев в Москве
Политолог ответил, говорят ли действия США об объявлении войны России
Дальше
Самое популярное
Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.