В Турции дали одно обещание по поводу Конвенции Монтре о проливах Минобороны Турции: Анкара продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре о проливах

Турция продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтре, которая регулирует правила судоходства в зоне проливов Босфор и Дарданеллы, заявили в пресс-службе министерства обороны страны. Там подчеркнули, что это необходимо для поддержания баланса сил в Черном море.

Турция беспристрастно и бескомпромиссно применяет Конвенцию Монтре о проливах, которая обеспечивает баланс в Черном море и имеет большое значение для безопасности региона, и продолжит ее применять, — отметили в ведомстве.

Анкара неоднократно заявляла, что соблюдает Конвенцию Монтре, подписанную в 1936 году. На основании ее 19-й статьи с началом СВО турецкие власти закрыли зону проливов для прохода военных кораблей стран — участниц конфликта, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в бассейне Черного моря.

