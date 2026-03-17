Турция временно перекрыла Босфорский пролив

Турция приостановила транзит судов через Босфор из-за тумана, сообщило РИА Новости генеральное управление береговой охраны республики. Отмечается, что около 95 кораблей находятся в очереди на проход через пролив.

Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны, — говорится в сообщении.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля против Ирана. При этом, по его словам, Тегеран изначально не хотел закрывать ключевую артерию мировой экономики.

До этого страны ЕС выразили опасение, что США в ближайшие недели могут объявить о победе в конфликте на Ближнем Востоке и переложить патрулирование Ормузского пролива на них. Европейские власти считают ситуацию с эскалацией в регионе крайне чувствительной. При этом глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.