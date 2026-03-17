17 марта 2026 в 10:14

Турция временно перекрыла Босфорский пролив

Турция приостановила транзит судов через Босфор из-за тумана

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Турция приостановила транзит судов через Босфор из-за тумана, сообщило РИА Новости генеральное управление береговой охраны республики. Отмечается, что около 95 кораблей находятся в очереди на проход через пролив.

Из-за сильного тумана транзит судов через Босфор приостановлен в обе стороны, — говорится в сообщении.

Ранее председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Ормузский пролив больше не сможет функционировать так, как это было до агрессии США и Израиля против Ирана. При этом, по его словам, Тегеран изначально не хотел закрывать ключевую артерию мировой экономики.

До этого страны ЕС выразили опасение, что США в ближайшие недели могут объявить о победе в конфликте на Ближнем Востоке и переложить патрулирование Ормузского пролива на них. Европейские власти считают ситуацию с эскалацией в регионе крайне чувствительной. При этом глава евродипломатии Кая Каллас подчеркнула, что ЕС не испытывает прямой зависимости от поставок энергоресурсов через Ормузский пролив, но внимательно следит за ситуацией на Ближнем Востоке.

Турция
Босфор
перекрытия
грузоперевозки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Футболиста Секача подозревают в сексуальном насилии
Иранские ракеты упали в нескольких метрах от офиса Нетаньяху
В Госдуме предложили необычный способ уберечь детей от опасностей
В ФСБ заявили о сотнях уголовных дел по хищениям в оборонной сфере
Россиянина задержали за стрельбу по полицейским и поджог
Пророссийский хакер устроил массовый взлом скрытых камер на Украине
Глава ПКР опроверг слухи о плохом отношении к паралимпийцам из России
Когда стройка становится активом: новая логика инвестиционного цикла
Генерал США выпил литр чачи и расшиб себе лоб во время гулянки в Киеве
Россиянам рассказали, сколько студентов сдали демонстрационный экзамен
В России сделали прогноз решения ЦБ по ключевой ставке
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномального тепла
Спасатели достали четырех зажатых в машине после ДТП россиян
МВФ забил тревогу из-за финансовой помощи Украине
Живодеры массово убили хвостатых, которых собирались отправить в семьи
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 марта: где сбои в России
Соучастницу футболиста-убийцы задержали
Россиянам предложили выдавать скидки из-за замедления домашнего интернета
«Не самая простая»: Багиян о сложностях на Паралимпиаде
Подполье доложило об успехах бомбового удара под Херсоном
Дальше
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
