03 мая 2026 в 18:13

Босфор временно перекрыли из-за поломки сухогруза

Движение судов в проливе Босфор временно приостановили в воскресенье, 3 мая, в обоих направлениях из-за неисправности двигателя у сухогруза Zaltron, следовавшего под флагом Панамы из Египта в Россию, сообщило в соцсетях управление береговой охраны Турции. К месту инцидента были оперативно направлены три спасательных буксира.

У 185-метрового сухогруза Zaltron, который следует из Египта в Россию, при прохождении через пролив Босфор в районе Куручешме произошла поломка двигателя, — сказано в сообщении.

Ранее пролив Босфор закрывали в субботу, 2 мая. Это было связано с проведением парусной регаты Helly Hansen — Sport Works Bosphorus Race.

Между тем президент США Дональд Трамп опубликовал в социальных сетях картинку, на которой Ормузский пролив назван «проливом Трампа». На изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов, между которыми курсируют танкеры.

