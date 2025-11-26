Тарасова призналась в суде, что не знала состава жидкости для вейпа

Задержанная в Домодедово с содержащим масло каннабиса вейпом актриса Аглая Тарасова не знала о составе жидкости, сообщает корреспондент NEWS.ru. По ее словам, устройство ей подарили, и она не могла точно знать, что содержит находящаяся внутри смесь.

Точного состава я не знала, я предполагала, что там могут быть незначительные каннабисные значения. В Израиле это все в открытом доступе и легально, — сказала актриса.

Тарасову задержали 28 августа с 0,38 грамма масла каннабиса, после чего возбудили уголовное дело и предъявили обвинение по статье 229.1 УК РФ. Суд запретил ей покидать место жительства в ночное время и ограничил использование средств связи, разрешив только вызовы экстренных служб. Сама Тарасова раскаялась в произошедшем.

Ранее в Сети появились кадры Тарасовой, которая пришла в Домодедовский городской суд вместе с матерью, народной артисткой России Ксенией Раппопорт.

До этого соседка Тарасовой рассказала, что актриса много работала и редко бывала дома. Женщина также посочувствовала ее сложной жизненной ситуации. Кроме того, она положительно отозвалась о водителе артистки.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.