Трамп озвучил планы США на признание Сомалиленда Трамп пока не планирует признавать Сомалиленд

Администрация США в настоящее время не рассматривает возможность дипломатического признания Республики Сомалиленд, заявил президент Дональд Трамп в интервью газете New York Post, комментируя недавнее решение Израиля. По словам американского лидера, данный вопрос находится на предварительной стадии изучения и не предполагает немедленных действий.

Нет. Все находится на стадии изучения, — приводит издание его ответ на соответствующий вопрос.

Это заявление прозвучало вскоре после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 26 декабря официально объявил о признании независимости и суверенитета Сомалиленда. Республика, провозгласившая свою независимость от Сомали в одностороннем порядке весной 1991 года, до сих пор не получила широкого международного признания и считается мировым сообществом частью Сомалийского государства.

Ранее сообщалось, что Сомалиленд согласился построить на своей территории американскую военную базу. Кроме того, власти готовы предложить США добиться заключения сделки по экономическому сотрудничеству, безопасности и борьбе с терроризмом. Все это сделано ради признания со стороны Вашингтона.