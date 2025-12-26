Израиль первым в мире признал независимость одного государства

Израиль первым в мире официально признал независимость и суверенитет Сомалиленда — самопровозглашенного государства на территории Сомали, соответствующую декларацию подписали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Абдирахман Мохамед Абдуллахи. Отмечается, что Тель-Авив планирует наладить со страной сотрудничество в сферах сельского хозяйства и экономики.

Израиль планирует немедленно расширить свои отношения с Республикой Сомалиленд посредством сотрудничества в области сельского хозяйства, здравоохранения, технологий и экономики, — сообщили в канцелярии главы израильского правительства.

Как подчеркнул Нетаньяху, этот шаг соответствует духу «Соглашений Авраама» — серии договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран, заключенных в 2020 году при посредничестве США. Изначально к соглашениям присоединились Бахрейн, Марокко и ОАЭ, позже — Египет и Судан, а в ноябре 2025 года о подобном намерении объявил Казахстан.

Ранее Сомалиленд согласился построить на своей территории американскую военную базу. Кроме того, власти готовы предложить США сделку о разработке ископаемых ресурсов. Сомалиленд готов пойти на это ради признания со стороны Вашингтона.