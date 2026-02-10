Зимняя Олимпиада — 2026
В Индийский океан рухнул самолет

В Сомали упал самолет с 55 пассажирами

Самолет потерпел крушение у побережья Индийского океана в Сомали вскоре после взлета, передает издание SONNA. Воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту.

Благодаря тому, что самолет упал в мелководье, никто из 55 пассажиров на борту не пострадал. Экстренные службы эвакуировали их на берег. На место прибыл министр транспорта и гражданской авиации федерального правительства Сомали Мохамед Фарах Нух. Он объявил о начале всестороннего технического расследования для установления точной причины неисправности, которая привела к авиационному инциденту.

Ранее самолет «Уральских авиалиний» Airbus A320 экстренно вернулся в петербургский аэропорт Пулково. У воздушного судна, которое следовало по маршруту Санкт-Петербург — Калининград, возникла неисправность шасси. Для выяснения причин неполадок и их устранения на месте работает инженерно-техническая служба.

Также вынужденную посадку совершил санитарный самолет Ан-24, следовавший по маршруту Иркутск — Бодайбо. Причиной стала техническая неисправность. Во время полета экипаж зафиксировал отказ одного из двигателей.

