Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 02:37

Раскрыта точная дата заседания Совбеза ООН по Венесуэле

РИАН: в СБ ООН подтвердили экстренную встречу по Венесуэле 5 января

Совбез ООН Совбез ООН Фото: Niu Xiaolei/xinhua/Global Look Press
Председательствующая в январе в Совете безопасности ООН миссия Сомали подтвердила РИА Новости информацию об экстренном совещании по Венесуэле, назначенном по инициативе Колумбы. Собрание намечено на 5 января. Предложение Боготы поддержали Москва и Пекин.

Это будет уже третье обсуждение напряженности вокруг Венесуэлы в Совбезе за последние месяцы. Посол Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада в своем обращении к членам Совбеза назвал происходящее «колониальной войной». Он также обвинил Вашингтон в попытке установить марионеточное правительство, которое позволит американцам разграбить природные ресурсы страны. В первую очередь, богатейшие в мире запасы нефти.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что не намерен вступать в публичную полемику с администрацией президента США Дональда Трампа. Он подчеркнул свою приверженность принципам организации и заявил о намерении работать в ключевых направлениях, включая климат, реформу СБ ООН и борьбу с неравенством.

Позже бывший вице-премьер и министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что текущие события в Венесуэле напоминают агрессию НАТО против Югославии в 1999 году. По мнению политика, эти шаги направлены не только против конкретного государства, но и подрывают всю систему международного права.

