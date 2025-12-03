Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 19:39

«Не заинтересован»: Гутерриш раскрыл, с кем не хочет вступать в полемику

Гутерриш отказался от публичной полемики с администрацией Трампа

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции Reuters Next заявил, что не намерен вступать в публичную полемику с администрацией президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости. Он подчеркнул свою приверженность принципам организации и заявил о намерении работать в ключевых направлениях, включая климат, реформу СБ ООН и борьбу с неравенством.

Есть только один способ вести полемику, когда обе стороны в нее вступают. Я не заинтересован в том, чтобы вести полемику с администрацией США. Я заинтересован в сохранении ценностей ООН и ценностей, на которых, по-моему, можно построить более честный мир, где уважают международное право, а огромное неравенство преодолено, — сказал Гутерриш.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ ООН предоставить список жертв событий в Буче является позором для всей организации. По его словам, он ежегодно на сессии Генассамблеи, глядя в глаза генсекретарю, просит эти данные.

Кроме того, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок сообщила о начале официальной процедуры подбора кандидатов на должность следующего генерального секретаря. Государствам — участникам организации направлен запрос на представление своих претендентов.

США
Дональд Трамп
ООН
Антониу Гутерриш
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян высмеяла западные обложки про Путина
«Будет восторжен»: миллиардер пообещал построить базу на Луне для Трампа
В Туле 85-летняя пенсионерка умерла после секса на свидании с дейтинга
Бывший владелец Pornhub решил выкупить акции ЛУКОЙЛа
Резкое похудение, отказ от Голливуда, рождение дочки: как живет Софья Зайка
Куда поехать на Новый год с подростками: идеи для незабываемых каникул
Врач объяснила вред для здоровья от длительного скроллинга соцсетей
Назван победитель индивидуальной гонки в Эстерсунде
Пользователей смартфонов будут предупреждать о причине звонка
В Твери произошла страшная авария с участием автобуса
Одна европейская страна открестилась от поставок оружия Украине
Плющенко оплатил лечение своей фигуристки на фоне скандала об избиениях
Каллас потерпела разгромное фиаско, Ермака «заперли» на Украине: что дальше
В одной европейской стране откажутся от бумажных писем
«Кровь берет свое»: младший сын Нагиева определился с выбором профессии
Букмекер назвал главного претендента на роль агента 007
Врача осудили за скрытую съемку пациентов и насилие над ними
Гутерриш подвел итоги 10 лет работы в ООН и огорчился
Президент Финляндии призвал финнов готовиться к миру на Украине
Обида на Добронравова, патриотизм, бездетность: как живет Сергей Дорогов
Дальше
Самое популярное
Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.