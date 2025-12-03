«Не заинтересован»: Гутерриш раскрыл, с кем не хочет вступать в полемику

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции Reuters Next заявил, что не намерен вступать в публичную полемику с администрацией президента США Дональда Трампа, передает РИА Новости. Он подчеркнул свою приверженность принципам организации и заявил о намерении работать в ключевых направлениях, включая климат, реформу СБ ООН и борьбу с неравенством.

Есть только один способ вести полемику, когда обе стороны в нее вступают. Я не заинтересован в том, чтобы вести полемику с администрацией США. Я заинтересован в сохранении ценностей ООН и ценностей, на которых, по-моему, можно построить более честный мир, где уважают международное право, а огромное неравенство преодолено, — сказал Гутерриш.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ ООН предоставить список жертв событий в Буче является позором для всей организации. По его словам, он ежегодно на сессии Генассамблеи, глядя в глаза генсекретарю, просит эти данные.

Кроме того, председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок сообщила о начале официальной процедуры подбора кандидатов на должность следующего генерального секретаря. Государствам — участникам организации направлен запрос на представление своих претендентов.