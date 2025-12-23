Раскрыты пикантные подробности полетов Трампа на бизнес-джете Эпштейна Трамп летал на самолете Эпштейна чаще, чем он утверждал ранее

Глава Белого дома Дональд Трамп пользовался частным самолетом скандального финансиста Джеффри Эпштейна значительно чаще, чем считалось ранее, следует из новых материалов Минюста США. В них говорится, что один раз республиканца сопровождала в полете 20-летняя девушка.

Полученные нами вчера данные о полетах свидетельствуют о том, что Дональд Трамп путешествовал на частном самолете Эпштейна гораздо чаще, чем сообщалось ранее (или о чем нам было известно), — сказано в документах.

Уточняется, что речь идет о перелетах, совершенных в период с 1993 по 1996 год. В четырех из них будущего президента США сопровождала Гислейн Максвелл — британская светская львица, осужденная по делу финансиста. Также отмечается, что на ряде рейсов присутствовали вторая супруга американского лидера Марла Мейплс, их дочь Тиффани, а также сын от первого брака Эрик Трамп.

Ранее сообщалось, что с официального сайта Министерства юстиции США пропала часть материалов, связанных с делом финансиста. По предварительной информации, исчезло примерно 16 файлов. Предполагается, что из общего доступа пропали кадры с обнаженными женщинами, а также фотография, на которой был запечатлен Трамп вместе с Эпштейном, его супругой Меланией и Максвелл.