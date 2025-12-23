Новый год-2026
23 декабря 2025 в 20:30

Раскрыты пикантные подробности полетов Трампа на бизнес-джете Эпштейна

Трамп летал на самолете Эпштейна чаще, чем он утверждал ранее

Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп Фото: Global Look Press
Глава Белого дома Дональд Трамп пользовался частным самолетом скандального финансиста Джеффри Эпштейна значительно чаще, чем считалось ранее, следует из новых материалов Минюста США. В них говорится, что один раз республиканца сопровождала в полете 20-летняя девушка.

Полученные нами вчера данные о полетах свидетельствуют о том, что Дональд Трамп путешествовал на частном самолете Эпштейна гораздо чаще, чем сообщалось ранее (или о чем нам было известно), — сказано в документах.

Уточняется, что речь идет о перелетах, совершенных в период с 1993 по 1996 год. В четырех из них будущего президента США сопровождала Гислейн Максвелл — британская светская львица, осужденная по делу финансиста. Также отмечается, что на ряде рейсов присутствовали вторая супруга американского лидера Марла Мейплс, их дочь Тиффани, а также сын от первого брака Эрик Трамп.

Ранее сообщалось, что с официального сайта Министерства юстиции США пропала часть материалов, связанных с делом финансиста. По предварительной информации, исчезло примерно 16 файлов. Предполагается, что из общего доступа пропали кадры с обнаженными женщинами, а также фотография, на которой был запечатлен Трамп вместе с Эпштейном, его супругой Меланией и Максвелл.

