Роженицы пожаловались на гибель младенцев еще в одном роддоме Пациентки перинатального центра Калининграда пожаловались на травмирование детей

Пациентки перинатального центра Калининграда пожаловались, что персонал травмирует детей во время родов, сообщает Telegram-канал SHOT. Так, одна из них потеряла малыша, который появился на свет с огромной гематомой на голове и посиневшей кожей. По словам девушки, во время родов врачи начали выдавливать мальчика. Официального подтверждения данной информации нет.

Другая роженица рассказала, что пять часов просила сделать ей кесарево сечение, однако врачи согласились слишком поздно. Появившаяся на свет девочка не подавала признаков жизни. Персоналу удалось запустить ее сердце, однако ребенок прожил лишь два дня.

По данным канала, еще две пациентки перинатального центра пожаловались, что их дети получили серьезные травмы. Девушки уже добились возбуждения уголовных дел по факту халатности медперсонала.

Ранее губернатор Кемеровской области Илья Середюк пообещал проверить все родильные отделения и перинатальные центры в регионе до 9 февраля. Таким образом он отреагировал на массовую гибель новорожденных в роддоме Новокузнецка. По словам главы Кузбасса, всего в области 12 родильных отделений и два перинатальных центра.