В Кемеровской области проверят все роддома после гибели младенцев Губернатор Кемеровской области поручил проверить все роддома до 9 февраля

Власти Кемеровской области проверят все родильные отделения и перинатальные центры в регионе до 9 февраля, написал в Telegram-канале губернатор Илья Середюк. Таким образом он отреагировал на массовую гибель новорожденных в роддоме Новокузнецка. По словам главы Кузбасса, всего в области 12 родильных отделений и два перинатальных центра.

Всего в Кузбассе 12 родильных отделений и два перинатальных центра. Все проверим до 9 февраля, — говорится в сообщении.

Главврача и исполняющего обязанности завотделением реанимации Новокузнецкой больницы № 1 уже задержали. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями о халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Как считает медицинский юрист Екатерина Батурина, в случае доказательства вины сотрудникам Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 могут грозить реальные сроки. По ее словам, как правило, в подобных случаях к ответственности привлекаются главврач и заведующие отделениями, что и случилось в Новокузнецке.