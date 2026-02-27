Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 17:27

В ГД призвали досконально разобраться в избиении пенсионерки в Кузбассе

Бессараб призвала детально расследовать избиение пенсионерки в больнице Кузбасса

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru
Следствие должно детально расследовать избиение пенсионерки в больнице Кемеровской области, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Как рассказала внучка пострадавшей, вместо лечения женщину привязали к кровати и нанесли увечья. По словам депутата, если факт насилия подтвердится, ответственные должны понести наказание.

Я считаю, что сейчас время для следствия [по случаю избиения пенсионерки в кузбасской больнице]. Необходимо досконально выяснить все факты, причины. Естественно, не может быть никаких оправданий, если пожилой человек пострадал, тем более в медицинском учреждении, там, где людям должны помогать. К больницам люди относятся с благоговением, потому что понимают, что зачастую именно здесь спасают жизни. И врач — это часто очень благородное понятие в душе каждого человека. Поэтому тем более возмущает такая ситуация. Но думаю, что сегодня никаких дополнительных запросов направлять не надо. Пиариться на этом ни в коем случае недопустимо. Нужно, чтобы следствие разобралось без какого-либо давления, — отметила Бессараб.

Ранее в Тосненском районе Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего мужчину по подозрению в избиении 40-летнего брата. Инцидент произошел 23 февраля. Потерпевшего госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

избиения
пенсионеры
Кемеровская область
происшествия
Яна Стойкова
Я. Стойкова
